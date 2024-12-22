Хотя закон этого не допускает, депутаты Сейма продолжают участвовать в заседаниях комиссий и подкомиссий дистанционно. Программа Латвийского телевидения De Facto собрала данные о посещаемости заседаний в октябре и ноябре и выяснила, какие депутаты чаще всего выбирают онлайн-формат работы.
Депутаты Сейма, нарушая закон, участвуют в заседаниях комиссий "из дома"
После пандемии Covid-19 многие депутаты Сейма предпочли дистанционное участие. Так было и на заседании Юридической комиссии 9 октября, когда из-за плохого качества связи депутаты решили, что в будущем инициаторов законопроектов и авторов предложений будут приглашать лично присутствовать в Сейме.
Однако к себе депутаты не так требовательны, допуская возможность подключаться и голосовать онлайн.
Этим часто пользовался член Юридической комиссии депутат Эдгар Путра ("Объединенный список") - за два месяца как минимум 10 раз.
Он считает, что продуктивность от этого не страдает: "Да, если перед тобой два компьютера, почему бы и нет? Часто это имеет логическое объяснение. Например, если я вижу, что заседание в этот день будет коротким, то ехать три часа из Лиепаи на заседание комиссии Сейма и потом три часа обратно вряд ли логично".
В конце ноября Юридическая комиссия рассматривала вопрос о возможном преступном деянии одной из судей Елгавы. Прокурор, присутствовавший на заседании, располагал информацией с ограниченным доступом. Поэтому было решено провести заседание в закрытом формате.
Однако два члена комиссии - Гундарс Даудзе (СЗК) и Эдмунд Терумниекс (Национальное объединение) - смогли подключиться дистанционно. Председатель Юридической комиссии Андрей Юдин ("Новое Единство") подчеркнул в эфире программы, что рассматриваемый вопрос не касался государственной безопасности и, по его мнению, режим видеоконференции можно было использовать.
С самого начала работу исключительно в очном формате утвердила Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Ее председатель Раймонд Бергманис ("Объединенный список") вспомнил времена Covid-19, когда в заседаниях комиссии участвовали десятки человек, из-за чего заседания затягивались на долгие часы. Очная работа проходит быстрее, отметил Бергманис.
De Facto собрала общедоступные данные о посещаемости заседаний комиссий и подкомиссий за октябрь и ноябрь. Не везде в протоколах отмечено, участвует ли депутат дистанционно - это приравнивается к физическому присутствию.
Подключившихся онлайн иногда можно заметить, если председатель комиссии упоминает их в начале заседания. Однако обычно это видно только во время самого заседания или иногда на видеозаписи.
Так, например, можно было заметить, что Артур Бутанс (Национальное объединение) или Марис Кучинскис ("Объединенный список") не присутствовали лично на заседаниях Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма даже во время обсуждения бюджета. Только после проявленного журналистам интереса эта комиссия решила отказаться от дистанционной работы.
Двухмесячный сбор данных, проведенный передачей, выявил, что чаще всего к заседаниям дистанционно подключалась жительница Лиепаи Линда Матисоне ("Объединенный список") - как минимум к 21 заседанию.
"Если председатель комиссии определяет, что есть возможность участвовать дистанционно, я этим пользуюсь, потому что в тот день запланированы и другие мероприятия", - сказала Линда Матисоне.
На втором месте - Илзе Индриксоне (Национальное объединение), которая за два месяца подключалась онлайн как минимум к 13 заседаниям. Она также объяснила свой выбор занятостью.
"На тех заседаниях, где голосование не было важным, или были случаи во время заседаний Комиссии по образованию, культуре и науке, когда я была занята другими делами в регионах, я пользовалась возможностью хотя бы подключиться в режиме прослушивания, чтобы услышать обсуждения и понять, что и как", - отметила Индриксоне.
Данные показывают, что чаще всего депутаты подключаются дистанционно к заседаниям Комиссии по публичным расходам и ревизии.
На одном из ноябрьских заседаний "из дома" работало более половины членов комиссии - семь человек. За два месяца Янис Скрастиньш ("Новое Единство") подключался к заседаниям этой комиссии 8 раз. Он объяснил это удобством.
"Ну, так немного проще. Если уж XXI век наступил, то я тоже этим пользуюсь. Одновременно могу слушать, следить за заседанием и выполнять другие депутатские обязанности. Обычно я подключаюсь из своего кабинета и там работаю", - рассказал Скрастиньш передаче.
На одном из октябрьских заседаний Комиссии по устойчивому развитию "из дома" работали пять депутатов, на другом заседании - даже шесть, что равнялось числу присутствующих очно.
Но "рекордсменом" является Комиссия Сейма по европейским делам. К ее ноябрьскому заседанию дистанционно подключились девять из четырнадцати депутатов.
Следует отметить, что эта комиссия обычно собирается по пятницам, которые предназначены для встреч депутатов с избирателями. Делают ли они это на самом деле - отчитываться не нужно.
По крайней мере три раза в режиме видеоконференции в октябре и ноябре подключались 38 депутатов.
Парламент работал дистанционно во время режима чрезвычайной ситуации, объявленного из-за Covid-19. Для этого использовалась специальная платформа. Однако сейчас у депутатов нет законных оснований не приходить на работу. Особенно противоречивой является виртуальная процедура голосования, которая не предусмотрена регламентом Сейма.
Юридическое бюро Сейма довело до сведения депутатов свою позицию о том, что голосовать виртуально нельзя. Одной из главных проблем является то, что депутаты должны голосовать одновременно, чтобы не влиять на решения друг друга, что в условиях дистанционного участия невозможно. Тем не менее многие комиссии продолжают привычную практику.
Спикер Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян) в разговоре с De Facto признала, что в настоящее время голосование дистанционно недопустимо.
"Мы также говорим о том, что парламенту нужно повышать свой престиж, а депутатам платят достаточно высокие зарплаты. Я считаю, что это вопрос уважения как к людям, так и в принципе, чтобы депутат пришел на заседание, даже если ему, возможно, не хочется этого делать", - отметила Миериня.
Дистанционное голосование может не соответствовать определению "закон принят надлежащим образом". И эту возможность могут использовать те, кто захочет оспорить принятые законы.
"Сейму следует учитывать, что, если он делает что-то иначе, те, кто будет недоволен его решениями, могут этим воспользоваться. Я вижу, что это будет отличным аргументом в работе юристов и адвокатов. Это просто дополнительная головная боль для самого Сейма", - отметил эксперт по конституционному праву, присяжный адвокат Эдгар Пастарс.
По этой причине в Комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям депутаты участвуют виртуально, но их голоса не учитываются.
"Это вопрос безопасности. Мы не знаем, кто находится рядом с [депутатом]. Не дай Бог, если будут какие-то серьезные вопросы, мы не знаем, кто может стоять за его спиной, например, с пистолетом и заставлять голосовать", - заявил председатель Комиссии Олег Буров ("Честь служить Риге!").
На этой неделе подкомиссия Юридической комиссии Сейма поддержала поправки к регламенту, которые среди прочего предусматривают право членов комиссии участвовать дистанционно. Однако это можно будет делать только в случае чрезвычайной ситуации или при наличии других особых обстоятельств.
Как отметила председатель подкомиссии Инесе Калниня ("Новое Единство"), например, дальнее место жительства не будет считаться особым обстоятельством.
Однако эксперт по конституционному праву Пастарс считает, что формулировку необходимо уточнить.
"Особые обстоятельства могут означать и то, что не хотелось ехать. Все начнут придумывать что-то как в школе - моя собака съела тетрадь, поэтому, учитель, у меня нет контрольной работы, чтобы показать. Все идет в этом направлении", - считает эксперт.
Ежемесячная зарплата депутата до уплаты налогов составляет 4220 евро. В следующем году она увеличится на 110 евро.
Чтобы депутаты из регионов могли работать очно, им оплачиваются расходы на аренду жилья и транспорт.
В том числе и упомянутым депутатам, которые чаще других работали в комиссиях дистанционно - Линде Матисоне, Илзе Индриксоне и Янису Скрастиньшу, - в октябре на аренду жилья были выплачены суммы от 330 до 600 евро.
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