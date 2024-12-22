Депутаты Сейма, нарушая закон, участвуют в заседаниях комиссий "из дома"

"Если председатель комиссии определяет, что есть возможность участвовать дистанционно, я этим пользуюсь, потому что в тот день запланированы и другие мероприятия", - сказала Линда Матисоне.

На втором месте - Илзе Индриксоне (Национальное объединение), которая за два месяца подключалась онлайн как минимум к 13 заседаниям. Она также объяснила свой выбор занятостью.

"На тех заседаниях, где голосование не было важным, или были случаи во время заседаний Комиссии по образованию, культуре и науке, когда я была занята другими делами в регионах, я пользовалась возможностью хотя бы подключиться в режиме прослушивания, чтобы услышать обсуждения и понять, что и как", - отметила Индриксоне.

Данные показывают, что чаще всего депутаты подключаются дистанционно к заседаниям Комиссии по публичным расходам и ревизии.

На одном из ноябрьских заседаний "из дома" работало более половины членов комиссии - семь человек. За два месяца Янис Скрастиньш ("Новое Единство") подключался к заседаниям этой комиссии 8 раз. Он объяснил это удобством.

"Ну, так немного проще. Если уж XXI век наступил, то я тоже этим пользуюсь. Одновременно могу слушать, следить за заседанием и выполнять другие депутатские обязанности. Обычно я подключаюсь из своего кабинета и там работаю", - рассказал Скрастиньш передаче.