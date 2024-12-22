В воскресенье, 22 декабря, вертолет врезался в больницу в городе Мугла на юго-западе Турции, в результате чего погибли четыре человека, сообщили официальные источники.
Видео ⟩ В Турции вертолет врезался в больницу
Вертолет при взлете врезался в четвертый этаж больницы и разбился. В результате катастрофы погибли два пилота, врач и еще один человек. По словам официальных лиц, во время аварии стоял густой туман.
Вертолет взлетел в условиях плохой видимости с крыши городской больницы и собирался вылететь в город Анталья.
An Eurocopter EC-135P2+ ambulance helicopter (TC-HYD) operating for the Turkish Ministry of Health hit the Muğla Training and Research Hospital and fell into an empty field while taking off. All 4 on board were killed.pic.twitter.com/25bCCaTwLW— Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) December 22, 2024
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!