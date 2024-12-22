Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы закончить войну в Украине. Такое заявление он сделал во время выступления в Аризоне, где мероприятие транслировалось в прямом эфире каналом Fox LiveNow.
Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным, чтобы чтобы закончить войну
"Одна из вещей, которую я хочу сделать быстро, и Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее… Мы должны этого дождаться, мы должны положить конец этой войне. Эта война ужасна", - сказал Трамп.
Трамп также отметил, что миллионы военнослужащих "уже погибли на войне в Украине".
"Эта война никогда бы не произошла, если бы я был президентом", - повторил он.
Военный преступник Владимир Путин заявил 19 декабря, что готов поговорить или встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом "в любое время".
18 декабря выбранный Дональдом Трампом специальный посланник по Украине и России Кит Келлогг выразил уверенность, что Киев и Москва уже готовы к мирным переговорам.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!