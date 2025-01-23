"Мы не ожидаем большого количества новых наземных боевых подразделений", - отметил глава ГУР.

"За последние три месяца КНДР поставила России около 120 170-миллиметровых самоходных артиллерийских систем M1989 Koksan и 120 240-миллиметровых многозарядных реактивных установок и, скорее всего, в будущем поставит еще столько же. У них много этих систем", - сказал Буданов.

"170-миллиметровые пушки имеют мощные боеприпасы и хорошие возможности, - отметил глава ГУР. - 240-миллиметровые многозарядные реактивные установки - такие же тяжелые системы, как и все остальные. Они создают больше проблем на передовой".

Как ожидается, в этом году КНДР направит в Россию еще 150 баллистических ракет ближнего радиуса действия КН-23, отметил Буданов, добавив, что в прошлом году было отправлено 148 ракет.

По информации разведслужб Южной Кореи и США, КНДР в октябре направила в Курскую область России от 10 000 до 12 000 военнослужащих, которые спустя месяц вступили в первые бои с Вооруженными силами Украины.

К середине января в Курской области в боях между Россией и Украиной пало около 1000 военнослужащих КНДР, а общее число погибших и раненых северокорейцев составляет около 4000 человек, заверили британскую телерадиовещательную корпорацию Би-би-си на этой неделе западные официальные лица.

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