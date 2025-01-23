NBS: вблизи армейских объектов выявлено незаконное использование дронов

Бывают случаи, когда идентифицировать беспилотник не удается, поскольку нет таких средств, которые бы полностью позволили обеспечить устранение всех несанкционированных случаев использования беспилотных летательных аппаратов, пояснили в NBS, отметив, что индустрия во всем мире работает над тем, чтобы усовершенствовать эту способность. Вооруженные силы Латвии также следят за развитием технологий, чтобы найти возможности для постоянной модернизации борьбы против беспилотных летательных аппаратов.

Учитывая, что вопрос о возможностях противодействия беспилотным летательным аппаратам является секретной информацией, NBS не имеет права раскрывать информацию ни о развертывании, ни о технических возможностях этого потенциала.

В случаях, когда пилота удается установить, NBS проверяет персональные данные и принимает объяснение. Если есть состав правонарушения, то в военной полиции возбуждается административное производство и назначается административное наказание.

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