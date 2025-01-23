В уходящий рабочий день произошло много важных событий - номинация "Потока" на "Оскар", попытки гипноза сексуального характера своих пациенток от невролога, а RUS TVNET выяснил, что будет с комиссиями за обслуживание счетов латвийцев, работающих за рубежом. Об этих и других новостях четверга, 23 января, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 23 января ⟩ "Поток" номинирован на "Оскар", банковские комиссии для зарубежных латвийцев и домогательства врача
Новости Латвии:
Сегодня, 23 января, Киноакадемия официально объявила, что латвийский мультфильм "Поток" стал номинантом на премию "Оскар" в категориях "Лучший анимационный фильм" и "Лучший иностранный фильм".
Публикация об эстонке, проживающей за границей, которой на родине в 23 раза подняли плату за банковские услуги, вызвала большой интерес читателей. TVNET+ выяснил, не ждут ли подобные сюрпризы латвийцев, работающих за рубежом, но имеющих счета в латвийских банках?
Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии RUS TVNET стал фотограф "Медузы" Евгений Фельдман, с которым мы поговорили о страхе во время рабочих заданий, книге о противостоянии "мечтателей" и "космонавтов", а также об Алексее Навальном, который из тюрьмы поддерживал Фельдмана в непростой период в Латвии и был в курсе приключений рижских чаек на карнизе квартиры фотографа.
Женщины шли к неврологу, но вместо консультаций переживали попытки гипноза сексуального характера. Когда некоторые из них пожаловались в ответственные учреждения, оказалось, что жалобы на Леонида Вишкерса накапливались и ранее. Теперь Инспекция здравоохранения впервые за историю своего существования временно запретила врачу работать. Полиция продолжает думать. Врач все отрицает.
Юрмала - единственный город в Латвии, где в 2024 году увеличилось число задекларированных жителей. По данным Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), по состоянию на 1 января 2025 года Юрмалу своим местом жительства заявили 60 378 человек, что на 563 человека больше, чем годом ранее, сообщил портал tv3.lv.
За рубежом:
В четверг, 23 января, президент США Дональд Трамп, дистанционно выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что снижение цен на нефть немедленно положит конец войне России против Украины.
"Преступление никак не планировалось. Произошло немыслимое", - сказал адвокат убийцы на заседании суда. Для семьи Лауры из Латвии 2024 год начался трагически - поздним вечером 6 января жизнь женщины оборвалась на ее рабочем месте в Гудбраннсдалене, Норвегия, в гостинице Fefor Høifjellshotell. Прошел год с момента трагедии в Норвегии, но только недавно виновному был вынесен приговор. Apollo.lv собрал последние факты и актуальную информацию о трагедии.
Кремль начал информационную операцию, чтобы создать ложное впечатление, что у российской экономики дела идут хорошо, хотя многие показатели свидетельствуют о макроэкономических проблемах, говорится в последнем докладе вашингтонского Института изучения войны (ISW).
На протяжении трех лет осуждаются любые формы бизнеса, которые даже косвенно поддерживают российскую военную машину. Тем не менее в Эстонии действует крупное предприятие, предоставляющее услуги компаниям российских олигархов, двое из которых находятся под санкциями. Однако с юридической точки зрения все законно, сообщает Rus.Postimees.
Возможные "тарифные войны" негативно скажутся как на США, так и на Европейском союзе (ЕС), заявил агентству LETA комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис после Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).
Интересное чтиво:
В четверг, 23 января, стали известны номинанты на премию "Оскар". Среди претендентов также полнометражный анимационный фильм "Поток" режиссера Гинта Зилбалодиса. Вот как отреагировал на эту новость автор фильма!
В начале недели стало известно, что актриса Дарта Даневича уйдет из штата театра "Дайлес". Однако в театре подчеркивают, что сотрудничество с актрисой продолжится и в дальнейшем ее можно будет увидеть в спектаклях театра "Дайлес" - в том числе и в новых постановках. Связавшись с самой актрисой, TVNET+ получил более подробную информацию об этой ситуации.
Певица Лайма Вайкуле в интервью израильскому YouTube-каналу Sheinkin40 призналась, что она "гонщица" и часто попадает в переделки за рулем.
История о полиаморной семье из Таллинна вызвала жаркие обсуждения в социальных сетях - как в Эстонии, так и в Латвии. На персонажей статьи и автора обрушилась волна хейта. В один момент редакция приняла решение закрыть комментарии, потому что началась настоящая травля. Портал Limon выступил с обращением к читателям. RUS TVNET публикует его целиком.
В четверг, 23 января, знаменитый футбольный клуб "Аякс" из Амстердама выйдет на поле рижского стадиона "Даугава". Вместе с командой в Латвию прибыли и нидерландские болельщики.
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