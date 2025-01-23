Главное за 23 января "Поток" номинирован на "Оскар", банковские комиссии для зарубежных латвийцев и домогательства врача

Возможные "тарифные войны" негативно скажутся как на США, так и на Европейском союзе (ЕС), заявил агентству LETA комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис после Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

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В четверг, 23 января, стали известны номинанты на премию "Оскар". Среди претендентов также полнометражный анимационный фильм "Поток" режиссера Гинта Зилбалодиса. Вот как отреагировал на эту новость автор фильма!

В начале недели стало известно, что актриса Дарта Даневича уйдет из штата театра "Дайлес". Однако в театре подчеркивают, что сотрудничество с актрисой продолжится и в дальнейшем ее можно будет увидеть в спектаклях театра "Дайлес" - в том числе и в новых постановках. Связавшись с самой актрисой, TVNET+ получил более подробную информацию об этой ситуации.

Певица Лайма Вайкуле в интервью израильскому YouTube-каналу Sheinkin40 призналась, что она "гонщица" и часто попадает в переделки за рулем.

История о полиаморной семье из Таллинна вызвала жаркие обсуждения в социальных сетях - как в Эстонии, так и в Латвии. На персонажей статьи и автора обрушилась волна хейта. В один момент редакция приняла решение закрыть комментарии, потому что началась настоящая травля. Портал Limon выступил с обращением к читателям. RUS TVNET публикует его целиком.

В четверг, 23 января, знаменитый футбольный клуб "Аякс" из Амстердама выйдет на поле рижского стадиона "Даугава". Вместе с командой в Латвию прибыли и нидерландские болельщики.

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