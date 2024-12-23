Фото В ходе благотворительной акции Eņģeļi pār Latviju собрано более 806 000 евро

На сумму в 634 063 евро можно помочь 312 детям, в том числе 157 детям с расстройствами аутистического спектра, 38 детям с нарушениями двигательной активности, 77 детям, которым может потребоваться помощь в экстренных ситуациях, а также 40 детям с неврологическими проблемами, сообщается на сайте Фонда Детской больницы (BSF).

Пожертвовать в рамках акции Eņģeļi pār Latviju можно через сайт engeliparlatviju.lv, на сайте BSF - bsf.lv, позвонив по платному номеру 90204114, через ящики для пожертвований в магазинах Rimi до 31 января, покупая специальные товары с отметкой Eņģeļi pār Latviju в Rimi до 31 декабря, направляя накопленные бонусы Mans Rimi, а также через ящики для пожертвований в магазинах Jysk.

Благотворительная акция завершится 31 января.

Галерея: Концерт благотворительной акции Eņģeļi pār Latviju

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