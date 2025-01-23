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Только в одном городе Латвии в прошлом году увеличилось задекларированное население

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Юрмала
Юрмала Фото: Jūrmalas valstspilsētas administrācija

Юрмала - единственный город в Латвии, где в 2024 году увеличилось число задекларированных жителей. По данным Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), по состоянию на 1 января 2025 года Юрмалу своим местом жительства заявили 60 378 человек, что на 563 человека больше, чем годом ранее, сообщил портал tv3.lv.

Как сообщила порталу tv3.lv руководитель отдела по связям с общественностью Юрмальского самоуправления Мара Мичуле, в 2023 году Юрмала стала единственным городом в стране, где численность населения выросла на 656 человек. Таким образом, Юрмала второй год подряд остается четвертым по величине городом Латвии, поднявшись с пятого места.

"Уже более 10 лет Юрмальское самоуправление осознанно реализует политику, направленную на обеспечение своих жителей качественной средой проживания и максимально широким спектром поддержки.

Мы считаем, что жители должны быть главным приоритетом как на муниципальном, так и на государственном уровне, поскольку каждый житель не только вносит вклад в развитие города и страны, но и посылает позитивный сигнал предпринимателям и поставщикам услуг, мотивируя их на создание новых и улучшение существующих услуг", - сказала председатель Юрмальской городской думы Рита Спроге.

Ранее сообщалось, что c 1 января 2025 года Юрмальское самоуправление начнет выплачивать самое крупное пособие при рождении ребенка в Латвии - 1000 евро.

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