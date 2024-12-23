Более 3000 северокорейских военных, отправленных в Курскую область России для участия в боевых действиях против украинских сил, убиты или ранены, сообщил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.
В Курской области сотни северокорейских военных погибли или получили ранения, заявил Зеленский
"Предварительные данные показывают, что количество погибших и раненых северокорейских военных в Курской области уже превысило 3000," – написал Зеленский на платформе X.
Ранее в тот же день Южная Корея сообщила, что с начала боевых действий в декабре было убито или ранено около 1100 северокорейских военных.
Президент Украины заявил, что получил доклад от главнокомандующего армии Александра Сирского о ситуации в Курской области. Зеленский также предупредил о "рисках отправки Северной Кореей дополнительных войск и военной техники в поддержку российской армии".
Зеленский подчеркнул, что мировое сообщество должно осознать, что "растущее сотрудничество между Москвой и Пхеньяном" пропорционально увеличивает "риски дестабилизации на Корейском полуострове, а также в прилегающих регионах и водах".
Пхеньян отправил тысячи военнослужащих для усиления российских вооружённых сил, включая районы вблизи Курской области, где Украина в августе провела прорыв через границу.
Северная Корея и Россия активно укрепляют военное сотрудничество. Пхеньян регулярно поставляет оружие Москве в обмен на финансовую помощь и столь необходимую его экономике нефть, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Спутниковые снимки свидетельствуют, что Северная Корея не только увеличивает поставки боеприпасов в Россию, но и расширяет собственное производство оружия. Это позволяет Москве компенсировать убытки, вызванные санкциями и военными действиями.
"Боеприпасы Северной Кореи поддерживают обороноспособность России," – заявил украинский военный офицер Андрей Коваленко.
Западные официальные лица считают, что Пхеньян, скорее всего, получит от Кремля доступ к ядерным технологиям, что вызывает серьёзную озабоченность у союзников США, следует из данных WSJ.
Миллионы артиллерийских снарядов, поставленных Северной Кореей, уже помогли России восполнить дефицит боеприпасов. Украинские власти сообщают, что ракеты из Пхеньяна составляют значительную часть российских атак. Кроме того, активно используются северокорейские системы вооружений, такие как модернизированные ракетные установки KN-25.
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