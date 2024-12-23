В Курской области сотни северокорейских военных погибли или получили ранения, заявил Зеленский

"Предварительные данные показывают, что количество погибших и раненых северокорейских военных в Курской области уже превысило 3000," – написал Зеленский на платформе X.

Ранее в тот же день Южная Корея сообщила, что с начала боевых действий в декабре было убито или ранено около 1100 северокорейских военных.

Президент Украины заявил, что получил доклад от главнокомандующего армии Александра Сирского о ситуации в Курской области. Зеленский также предупредил о "рисках отправки Северной Кореей дополнительных войск и военной техники в поддержку российской армии".

Зеленский подчеркнул, что мировое сообщество должно осознать, что "растущее сотрудничество между Москвой и Пхеньяном" пропорционально увеличивает "риски дестабилизации на Корейском полуострове, а также в прилегающих регионах и водах".

Пхеньян отправил тысячи военнослужащих для усиления российских вооружённых сил, включая районы вблизи Курской области, где Украина в августе провела прорыв через границу.