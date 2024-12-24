Водитель спасся в последний момент. Очевидцы рассказали подробнее о сгоревшей в Иманте машине

Белое такси марки Renault сгорело полностью менее чем за десять минут.

"Дико интересно, машина крутилась по кругу. Вышел водитель, и салон уже весь горел. Видел черный дым, в это время водитель вылез из машины. Она горела вся полностью", - рассказал очевидец Алдис.

В место, где находился вспыхнувший автомобиль, другие машины подъезжают для разворота. Поэтому в момент, когда полоса была занята, движение было осложнено.

Подробнее смотрите в сюжете:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!