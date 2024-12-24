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Водитель спасся в последний момент. Очевидцы рассказали подробнее о сгоревшей в Иманте машине

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Фото: @ie_va/"X"

Днем 21 декабря в рижском микрорайоне Иманта на бульваре Анниньмуйжас загорелся легковой автомобиль. По словам очевидцев, владелец машины выскочил из нее в момент, когда уже появился черный дым, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Белое такси марки Renault сгорело полностью менее чем за десять минут.

"Дико интересно, машина крутилась по кругу. Вышел водитель, и салон уже весь горел. Видел черный дым, в это время водитель вылез из машины. Она горела вся полностью", - рассказал очевидец Алдис.

В место, где находился вспыхнувший автомобиль, другие машины подъезжают для разворота. Поэтому в момент, когда полоса была занята, движение было осложнено.

Подробнее смотрите в сюжете:

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