Но в начале декабря стало известно, что в военных действиях в Курской области на стороне РФ начали активно действовать северокорейские войска, что должно было переломить ситуацию в пользу Москвы.

Как действуют войска КНДР

По данным СМИ и военных аналитиков, в середине декабря российское командование начало активно вводить в бой солдат КНДР. Косвенно это подтверждается данными украинского Генштаба.

Если в конце ноября он ежедневно фиксировал на этом участке фронта около 20 боестолкновений, то 15 декабря эта цифра подскочила вдвое. В течение следующей недели она держалась примерно на таком же уровне и снизилась только 22 декабря, до 27 боестолкновений в сутки.

Это, вероятно, связано с тяжелыми потерями, которые понесли войска и необходимостью восстановления сил и ресурсов.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, северокорейских солдат начали привлекать к штурмовым действиям в Курской области с 14 декабря в составе сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск ВС РФ.

За это время появились несколько фото- и видеосвидетельств их передвижения на поле боя, а также ранения и гибели. При этом украинские власти говорят, что российское командование выдает северокорейским военным паспорта РФ и пытается максимально скрыть факт их участия в боях.