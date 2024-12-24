Утром во вторник Санта-Клаус начал свое ежегодное рождественское кругосветное путешествие с Северного полюса, свидетельствует информация на портале flightradar24.com, пишет Apollo.lv. Агентство гражданской авиации сообщает, что можно ожидать его и в Латвии - у Санта-Клауса разработан особый план полета.
Санта-Клаусу разрешили залетать в воздушное пространство Латвии
Как сообщают зарубежные СМИ, Санта-Клаус официально начал свою ежегодную смену, чтобы доставить подарки детям по всему миру.
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) впервые начало следить за Санта-Клаусом в 1955 году, и 2024 год станет 69-м годом, когда за Сантой следят в небе.
Санта-Клаус отправился в пусть в 9 часов по Гринвичу. Первыми в мире Рождество встретят дети Кирибати.
Согласно разведывательным данным NORAD, рост Санта-Клауса составляет около 175 сантиметров. Судя по его перемещениям по миру, Санта предпочитает доставлять подарки между 9 вечера и полуночью в тех часовых поясах, которые он посещает.
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