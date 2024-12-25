В Латвии в Рождество произошло несколько пожаров

Так, во вторник, 24 декабря, в 13:50 пожарные выехали на улицу Валдекю в Риге, где в квартире на третьем этаже десятиэтажного жилого дома горела лоджия и комната площадью пять квадратных метров. До прибытия пожарных из квартиры самостоятельно эвакуировался человек, который пострадал при пожаре. Из соседней квартиры пожарные эвакуировали еще двух человек.

Позже, в 19:02, поступил вызов в волость Море Сигулдского края, где на втором этаже двухэтажного жилого дома загорелся пол на площади одного квадратного метра. Пожар был ликвидирован до прибытия VUGD, однако один человек получил травмы.

Ночью, в 3:18, поступил вызов в волость Валка Валкского края, где в одноэтажной неэксплуатируемой ферме загорелась крыша и кровельные конструкции на площади 60 квадратных метров. Пожар был ликвидирован к семи часам утра.

За прошедшие сутки служба получила в общей сложности 48 вызовов: 14 на тушение пожаров, 21 на проведение спасательных работ, а еще 13 вызовов оказались ложными.

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