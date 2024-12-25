На дорогах в районах Елгавы и Алуксне образовалась гололедица

Для улучшения дорожных условий утром в среду были задействованы 16 единиц зимней дорожной техники.

Жителей просят сообщать о затруднениях движения или других наблюдениях, связанных с дорожной обстановкой, в LVC по круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555 или через аккаунты компании в социальных сетях.