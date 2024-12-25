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На дорогах в районах Елгавы и Алуксне образовалась гололедица

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Дорога в Латвии. Иллюстративное фото
Дорога в Латвии. Иллюстративное фото Фото: VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Утром в среду из-за гололедицы затруднено движение по основным и региональным дорогам в районах Елгавы и Алуксне, сообщили агентству LETA представители VSIA Latvijas valsts ceļi (LVC).

Среди основных дорог осложнены условия движения на следующих участках:

  • на Видземском шоссе (A2) от Виреши до Вецлайцене,
  • на Елгавском шоссе (A8) от Далбе до Элеи,
  • на Лиепайском шоссе (A9) от Каги до перекрестка Апшупе.

Для улучшения дорожных условий утром в среду были задействованы 16 единиц зимней дорожной техники.

Жителей просят сообщать о затруднениях движения или других наблюдениях, связанных с дорожной обстановкой, в LVC по круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555 или через аккаунты компании в социальных сетях.

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