Утром в среду из-за гололедицы затруднено движение по основным и региональным дорогам в районах Елгавы и Алуксне, сообщили агентству LETA представители VSIA Latvijas valsts ceļi (LVC).
На дорогах в районах Елгавы и Алуксне образовалась гололедица
Среди основных дорог осложнены условия движения на следующих участках:
- на Видземском шоссе (A2) от Виреши до Вецлайцене,
- на Елгавском шоссе (A8) от Далбе до Элеи,
- на Лиепайском шоссе (A9) от Каги до перекрестка Апшупе.
Для улучшения дорожных условий утром в среду были задействованы 16 единиц зимней дорожной техники.
Жителей просят сообщать о затруднениях движения или других наблюдениях, связанных с дорожной обстановкой, в LVC по круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555 или через аккаунты компании в социальных сетях.
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