Зеленский: "Путин сознательно выбрал Рождество для нападения"

"Каждому массированному удару России предшествует подготовка. Это никогда не спонтанное решение. Это сознательный выбор не только целей, но и времени и даты", - написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Президент подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин "сознательно выбрал Рождество для нападения".

"Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, включая баллистические, и более 100 ударных дронов. Их цель - наша энергосеть. Они продолжают попытки оставить Украину без света", - добавил Зеленский.

Он также отметил, что было сбито более 50 ракет и значительная часть дронов.

"К сожалению, есть попадания. В нескольких регионах произошли отключения электроэнергии", - сообщил президент.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла масштабный удар по Украине различными типами ракет и беспилотников. Основные цели снова пришлись на энергетические объекты.

В результате атак были повреждены теплоэлектростанции, здания и инфраструктура. В Днепропетровской области погиб один человек, в Харькове ранены шесть человек.

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