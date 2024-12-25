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Военный эксперт: у РФ нет ресурсов, чтобы заставить Украину капитулировать

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Янис Слайдиньш
Янис Слайдиньш Фото: Ekrānuzņēmums no video/Latvijas Televīzija

Северная Корея, союзник России, увеличивает поставки ракет и боеприпасов для РФ - 200 производственных объектов работают на полную мощность, сообщает американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на данные спутников. Тем временем обещанная Западом помощь поступает в Украину с большими задержками, что напрямую влияет на возможности ВСУ защищать свою землю. О ситуации рассказал начальник штаба Земессардзе майор Янис Слайдиньш, сообщает TV3 Ziņas.

Как отметил начальник штаба Земессардзе майор Янис Слайдиньш ситуация сложная, но не безнадежная.

"У российских вооруженных сил недостаточно ресурсов, чтобы провести стратегическое наступление и принудить Украину к капитуляции", - подчеркивает он.

Курский и Харьковский секторы: удержание позиций несмотря на давление

Попытки России в Курской области и Судже демонстрируют ее сложности в реализации замыслов, хотя имеются отдельные тактические успехи.

"Несмотря на изначальные амбиции, российские силы не способны создать крупную ударную группировку, которую можно замаскировать и поддерживать длительное время", - говорит майор.

Ситуация в Харькове находится в застое с мая, и хотя Россия приблизилась к городу, ее артиллерия не может вести прямой огонь по Харькову.

Купянск и Северск: тактические цели России

На Купянском направлении Россия пытается закрепиться, но ее усилия ограничены погодными условиями и интенсивным сопротивлением Украины.

"Попытки российских сил уничтожить украинский форпост на реке Оскол являются частью их стратегии окружения подразделений ВСУ", - объясняет Слайдиньш.

Захват Северска стал бы значительным шагом для продвижения России в сторону Славянска и Краматорска - двух важных транспортных и логистических узлов Украины.

Покровск и Курахово: попытки наступления России

Покровск стал одной из ключевых точек российских атак. "Если России удастся достичь Покровска, это откроет путь в Днепропетровскую область", - поясняет Слайдиньш.

Тем временем в Курахово ситуация критическая, так как Россия пытается организовать окружение. "Украинским силам в ближайшее время придется принимать трудные решения", - признает он.

Мирные переговоры и роль Запада

Когда речь идет о мирных переговорах, майор подчеркивает, что Украина не может принять условия, выдвинутые Россией.

"Замораживание конфликта было бы катастрофой - Россия просто восстановила бы силы и продолжила бы наступление", - предупреждает он. Медленная реакция Запада и недостаточная военная помощь также препятствуют продвижению украинских сил. "Если бы решения были приняты вовремя, ситуация могла бы быть более благоприятной", - говорит майор.

"Именно благодаря борьбе Украины мы можем жить в мире", - говорит он.

В своем рождественском пожелании он подчеркивает надежду, что Украина выстоит и сможет защитить свою свободу. "Мирное небо и счастье для солдат - это наши самые искренние пожелания Украине в этот праздник", - заключает майор.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

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