Военный эксперт: у РФ нет ресурсов, чтобы заставить Украину капитулировать

Покровск и Курахово: попытки наступления России

Покровск стал одной из ключевых точек российских атак. "Если России удастся достичь Покровска, это откроет путь в Днепропетровскую область", - поясняет Слайдиньш.

Тем временем в Курахово ситуация критическая, так как Россия пытается организовать окружение. "Украинским силам в ближайшее время придется принимать трудные решения", - признает он.

Мирные переговоры и роль Запада

Когда речь идет о мирных переговорах, майор подчеркивает, что Украина не может принять условия, выдвинутые Россией.

"Замораживание конфликта было бы катастрофой - Россия просто восстановила бы силы и продолжила бы наступление", - предупреждает он. Медленная реакция Запада и недостаточная военная помощь также препятствуют продвижению украинских сил. "Если бы решения были приняты вовремя, ситуация могла бы быть более благоприятной", - говорит майор.

"Именно благодаря борьбе Украины мы можем жить в мире", - говорит он.

В своем рождественском пожелании он подчеркивает надежду, что Украина выстоит и сможет защитить свою свободу. "Мирное небо и счастье для солдат - это наши самые искренние пожелания Украине в этот праздник", - заключает майор.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

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