Северная Корея, союзник России, увеличивает поставки ракет и боеприпасов для РФ - 200 производственных объектов работают на полную мощность, сообщает американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на данные спутников. Тем временем обещанная Западом помощь поступает в Украину с большими задержками, что напрямую влияет на возможности ВСУ защищать свою землю. О ситуации рассказал начальник штаба Земессардзе майор Янис Слайдиньш, сообщает TV3 Ziņas.
Военный эксперт: у РФ нет ресурсов, чтобы заставить Украину капитулировать
Как отметил начальник штаба Земессардзе майор Янис Слайдиньш ситуация сложная, но не безнадежная.
"У российских вооруженных сил недостаточно ресурсов, чтобы провести стратегическое наступление и принудить Украину к капитуляции", - подчеркивает он.
Курский и Харьковский секторы: удержание позиций несмотря на давление
Попытки России в Курской области и Судже демонстрируют ее сложности в реализации замыслов, хотя имеются отдельные тактические успехи.
"Несмотря на изначальные амбиции, российские силы не способны создать крупную ударную группировку, которую можно замаскировать и поддерживать длительное время", - говорит майор.
Ситуация в Харькове находится в застое с мая, и хотя Россия приблизилась к городу, ее артиллерия не может вести прямой огонь по Харькову.
Купянск и Северск: тактические цели России
На Купянском направлении Россия пытается закрепиться, но ее усилия ограничены погодными условиями и интенсивным сопротивлением Украины.
"Попытки российских сил уничтожить украинский форпост на реке Оскол являются частью их стратегии окружения подразделений ВСУ", - объясняет Слайдиньш.
Захват Северска стал бы значительным шагом для продвижения России в сторону Славянска и Краматорска - двух важных транспортных и логистических узлов Украины.
Покровск и Курахово: попытки наступления России
Покровск стал одной из ключевых точек российских атак. "Если России удастся достичь Покровска, это откроет путь в Днепропетровскую область", - поясняет Слайдиньш.
Тем временем в Курахово ситуация критическая, так как Россия пытается организовать окружение. "Украинским силам в ближайшее время придется принимать трудные решения", - признает он.
Мирные переговоры и роль Запада
Когда речь идет о мирных переговорах, майор подчеркивает, что Украина не может принять условия, выдвинутые Россией.
"Замораживание конфликта было бы катастрофой - Россия просто восстановила бы силы и продолжила бы наступление", - предупреждает он. Медленная реакция Запада и недостаточная военная помощь также препятствуют продвижению украинских сил. "Если бы решения были приняты вовремя, ситуация могла бы быть более благоприятной", - говорит майор.
"Именно благодаря борьбе Украины мы можем жить в мире", - говорит он.
В своем рождественском пожелании он подчеркивает надежду, что Украина выстоит и сможет защитить свою свободу. "Мирное небо и счастье для солдат - это наши самые искренние пожелания Украине в этот праздник", - заключает майор.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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