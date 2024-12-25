Это был "целенаправленный теракт", сообщил российскому агентству пропаганды "РИА Новости" представитель "Оборонлогистики".

Он рассказал, что члены экипажа слышали взрывы.

"Согласно показаниям членов экипажа корабля, 23 декабря 2024 года в 13:50 по московскому времени (12:50 по латвийскому времени) с кормы корабля по правому борту раздались три последовательных взрыва", - говорится в сообщении "Оборонлогистики".

В компании не уточнили, кто может быть виноват в этом нападении.

Корабль затонул в международных водах между Испанией и Алжиром.

По информации МИД России, 14 членов экипажа спасены и доставлены в испанский порт Картахена, но двое моряков пропали без вести.

Судно, принадлежащее "Оборонлогистике", вышло из Санкт-Петербурга 11 декабря и, по официальным данным, направилось во Владивосток с грузом "для развития портовой инфраструктуры", сообщает издание "Медиазона".

На протяжении нескольких лет Ursa Major перевозил грузы, снабжая российский военный контингент в Сирии.

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