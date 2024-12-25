Арнис также спросил, почему именно камни нельзя использовать для защиты газона, ведь у соседей похожее решение - бетонные блоки - не вызывает вопросов. Однако ответа он не получил.

Местные жители, заметив борьбу хозяина за газон, делятся своими идеями, как можно защитить зелёный участок.

"Я видел, как другие вставляют в землю деревянные колышки. Может, так можно? Или цветочные горшки поставить, если с другой стороны их разместить, тогда никто не заедет. Возможно!" - посоветовал Майкл.

Несмотря на то, что камни по размеру такие же, как бетонные блоки, они были признаны небезопасными для организации движения, и их попросили убрать. В Рижской думе признают, что проблема порчи газонов в столице стоит остро.

"Говоря о защитных элементах, хочу отметить, что камни, к сожалению, не являются элементами организации дорожного движения и их нельзя устанавливать самостоятельно. Есть легальные способы - это другие виды элементов благоустройства, которые можно установить в зеленой зоне, но для этого нужно согласование с самоуправлением. Только так можно установить элементы благоустройства, чтобы защитить газон от повреждений", - сказала представитель Рижской думы.

Самоуправление призывает Арниса снова связаться с ними, чтобы получить консультацию и разъяснения по поводу легальных решений, чтобы избежать недоразумений.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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