Арнис уже давно отчаянно борется за сохранение зеленого уголка на улице Лабораторияс в Риге, но несмотря на его усилия, участок постоянно портится, так как водители проезжают по газону, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ В Гризинькалнсе водители ездят по траве. Можно ли что-то сделать?
На улице Лабораторияс проводились работы, в результате которых были введены временные изменения в организации движения. Жителям на определенное время пришлось парковать свои автомобили на противоположной стороне улицы.
Когда знаки запрета были сняты, жители заметили, что с другой стороны места для парковки гораздо больше. Однако продолжение парковки "по новым правилам" привело к новой проблеме.
"Конечно, можно сказать, что это всего лишь газон, но весной его там уже не будет! В то же время рижская дума требует от меня, как от собственника дома, чтобы этот газон был ухоженным," - возмущается Арнис.
Одними из виновников оказались курьеры, которые портят газон, не имея возможности подъехать к специально отведенному месту для доставки. Если так будет продолжаться, то на месте газона останется только грязевая яма, считает хозяин. Его попытки самостоятельно защитить зелёную зону тоже закончились неудачей.
"Я пытался поставить перед газоном гранитные камни. Поехал к другу за город, мы их собрали и привезли. Но кому-то это не понравилось, и меня пожаловались в полицию, что камни мешают. Полиция сделала замечание. Мы поговорили, они понимают проблему, но помочь не могут", - отметил Арнис, собственник дома
Арнис также спросил, почему именно камни нельзя использовать для защиты газона, ведь у соседей похожее решение - бетонные блоки - не вызывает вопросов. Однако ответа он не получил.
Местные жители, заметив борьбу хозяина за газон, делятся своими идеями, как можно защитить зелёный участок.
"Я видел, как другие вставляют в землю деревянные колышки. Может, так можно? Или цветочные горшки поставить, если с другой стороны их разместить, тогда никто не заедет. Возможно!" - посоветовал Майкл.
Несмотря на то, что камни по размеру такие же, как бетонные блоки, они были признаны небезопасными для организации движения, и их попросили убрать. В Рижской думе признают, что проблема порчи газонов в столице стоит остро.
"Говоря о защитных элементах, хочу отметить, что камни, к сожалению, не являются элементами организации дорожного движения и их нельзя устанавливать самостоятельно. Есть легальные способы - это другие виды элементов благоустройства, которые можно установить в зеленой зоне, но для этого нужно согласование с самоуправлением. Только так можно установить элементы благоустройства, чтобы защитить газон от повреждений", - сказала представитель Рижской думы.
Самоуправление призывает Арниса снова связаться с ними, чтобы получить консультацию и разъяснения по поводу легальных решений, чтобы избежать недоразумений.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!