В Бразилии остановили строительство завода китайского производителя электромобилей BYD

Прокуратура Бразилии заявила, что это были люди, нанятые в Китае компанией Jinjiang Construction Brazil, одной из строительных компаний в штате Баия.

Согласно данным властей, Jinjiang Construction конфисковала паспорта китайских рабочих и удерживала 60% их зарплаты. Тем, кто хотел уйти с работы, было предписано вернуть стоимость авиабилетов из Китая и самостоятельно оплатить обратный путь домой, сообщает Euronews.

Прокуратура Бразилии опубликовала видеоматериалы из общежитий рабочих. На кадрах видно кровати без матрасов и переполненные помещения, где не было места для хранения личных вещей.

Власти указали на антисанитарные условия: на 30 рабочих приходился всего один туалет, из-за чего людям приходилось вставать в 4:00 утра, чтобы дождаться своей очереди перед началом работы в 5:30.

BYD, или Build Your Dreams, является одним из крупнейших производителей электрических автомобилей в мире. Китайская компания заявила, что "немедленно расторгнет контракт" с Jinjiang Construction, которая была ответственна за набор и управление рабочими на строительной площадке в Бразилии, и "изучит другие подходящие варианты". BYD пообещала временно разместить рабочих в ближайших отелях, заверив, что решение о прекращении работ на строительной площадке не повлияет на сотрудников.

Согласно законодательству Бразилии, рабство определяется как принудительный труд, изнурительный рабочий график, унизительные условия труда и ограничение свободы передвижения работников.

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