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"Остановитесь и угоститесь кофе". Кто новая хозяйка исторического киоска на бульваре Аспазияс?

Перевод: rus.tvnet.lv
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"Уютный и с душой", - так Светлана описывает недавно открытый киоск на перекрестке бульвара Аспазияс и улицы Кр. Барона. Для тех, кто ежедневно спешит в Старую Ригу или из нее, это место, скорее всего, не осталось незамеченным. У киоска богатая история, через два года ему исполнится 100 лет, но в последние годы он выглядел запущенным, а арендаторы неоднократно менялись. Теперь здесь хозяйничает Светлана, с улыбкой приглашая прохожих остановиться, поговорить о жизни и угоститься кофе и вкусными пузырчатыми вафлями с начинкой.

Место, где находится киоск, отличается оживленным движением, но это идеальное место для наблюдения: мимо пробегают люди, проезжают машины, трамваи, а день сменяется вечером. Светлана с улыбкой признается, что пока не видела, чтобы кто-то сделал предложение или поссорился, но за день она становится свидетельницей как минимум 20 потенциальных столкновений между трамваями и автомобилями.

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