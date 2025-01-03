"Уютный и с душой", - так Светлана описывает недавно открытый киоск на перекрестке бульвара Аспазияс и улицы Кр. Барона. Для тех, кто ежедневно спешит в Старую Ригу или из нее, это место, скорее всего, не осталось незамеченным. У киоска богатая история, через два года ему исполнится 100 лет, но в последние годы он выглядел запущенным, а арендаторы неоднократно менялись. Теперь здесь хозяйничает Светлана, с улыбкой приглашая прохожих остановиться, поговорить о жизни и угоститься кофе и вкусными пузырчатыми вафлями с начинкой.