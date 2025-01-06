"Один из самых серьезных "красных флагов", который может свидетельствовать о том, что в отношениях с насильником существует смертельная опасность - это несмертельное удушение, - говорит Рута Трейя, имеющая степень бакалавра с отличием в области судебной психологии, которая также является членом Британской психологической ассоциации. - Ведь убить человека в принципе тяжело, но сделать это выстрелом легче, чем удушением. Точно так же, как зарезать человека невероятно трудно".