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О "красных флагах", которые указывают на смертельную опасность в отношениях, и о "красивых преследователях"

Перевод: rus.tvnet.lv
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Рута Трейя
Рута Трейя Фото: Shutterstock, TVNET kolāža

"Один из самых серьезных "красных флагов", который может свидетельствовать о том, что в отношениях с насильником существует смертельная опасность - это несмертельное удушение, - говорит Рута Трейя, имеющая степень бакалавра с отличием в области судебной психологии, которая также является членом Британской психологической ассоциации. -  Ведь убить человека в принципе тяжело, но сделать это выстрелом легче, чем удушением. Точно так же, как зарезать человека невероятно трудно".

Бакалаврская работа Руты была посвящена сталкингу, или преследованию. И о чем же еще поговорить с экспертом по преследованию, как не о сравнительно недавнем и громком "деле Русиньша".

Рута считает, что в Латвии люди не воспринимают преследование всерьез, существует стереотип, что преследуют только знаменитостей.

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