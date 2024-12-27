На заседаниях 14-го Сейма с 11 января по 19 декабря этого года 14 из 100 депутатов не приняли участия ни в одной дискуссии.
Названы самые "молчаливые" депутаты Сейма в этом году
В этом году в дебатах не участвовали парламентарии Анита Браковска (СЗК), Мартиньш Дагис ("Новое Единство"), Лигита Гинтере (СЗК), Илья Ивановс ("Сабильности!"), Инесе Калниня ("Новое Единство"), Дмитрий Коваленко ("Сабильности!"), Лаурис Лизбовскис ("Объединенный список"), Наталья Марченко-Йодко ("Сабильности!"), Анна Ранцане ("Новое Единство"), Угис Ротбергс ("Новое Единство"), Ричард Шлесерс ("Латвия на первом месте"), Илзе Вергина ("Новое Единство"), Дидзис Земмерс (СЗК) и Эдгарс Зелдерис.
В этом году депутаты Сейма провели 22 заседания, включая пять внеочередных и одно торжественное.
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