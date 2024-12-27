Azerbaijan Airlines приостановила полеты в семь российских городов

Это решение было принято в контексте предварительных результатов расследования крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL и потенциальных рисков для безопасности полетов, говорится в сообщении авиакомпании.

Рейсы из Баку в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу не будут выполняться до завершения окончательного расследования причин авиакатастрофы.

Авиакомпания продолжит полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск.

Рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу были приостановлены еще в среду, 25 декабря, после того, как произошла авиакатастрофа.

Галерея: Крушение самолета

Ранее сообщалось, что 25 декабря в Казахстане разбился пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, в результате чего погибли 37 из 68 человек, находившихся на борту. СМИ, ссылаясь на источники, сообщают, что самолет мог быть сбит российской ракетой ПВО недалеко от Грозного. В это время ПВО в окрестностях Грозного отражали удар украинского беспилотника.

Видео: Крушение самолета

Российские аэропорты, в том числе и московские, регулярно прерывают работу из-за украинских беспилотников.

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