Рижский городской суд 20 декабря приговорил нескольких человек к тюремным срокам, в том числе одного - к пожизненному заключению, за убийство, совершенное с особой жестокостью, сообщает информационное агентство LETA со ссылкой на прокуратуру.
Суровые приговоры вынесены за жестокое убийство в рижском лесу
Два человека обвинялись в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а именно - с особой жестокостью, двое - в подстрекательстве к совершению убийства и пособничестве в убийстве, а один - в том, что не сообщил об особо тяжком преступлении.
Суд признал всех подсудимых виновными в этих преступлениях и приговорил одного подсудимого к пожизненному заключению, другого - к 20 годам лишения свободы, двух подсудимых - к 10 годам лишения свободы и еще одного - к одному году лишения свободы. Суд также установил за всеми обвиняемыми пробационный надзор.
Согласно обвинению, 26 августа 2022 года двое из обвиняемых, ведомые жаждой мести и гневом, побудили двух других обвиняемых избить пострадавшего и, находясь в лесном массиве в Риге, начали с ним устный конфликт, провоцируя его таким образом вступить в физический конфликт.
Во время конфликта двое обвиняемых напали на мужчину, нанося удары куском дерева, ногами и кулаками по различным частям тела, длительное время доставляя ему особые мучения и физические страдания.
Затем они ушли, но позднее вернулись и продолжили применять насилие по отношению к пострадавшему, а также привязали его к дереву и положили ему на спину горящую одежду.
Оставив жертву в таком положении, они окончательно покинули место происшествия, посчитав, что сделали все возможное, чтобы убить пострадавшего.
При помощи видеозвонка они показали свои действия двум другим лицам, которые устно поддерживали такие действия по отношению к пострадавшему. В свою очередь одно обвиняемое лицо, зная о совершении особо тяжкого преступления, не проинформировало об этом правозащитные учреждения.
Постадавшего мужчину вечером следующего дня обнаружил прохожий. Спустя четыре дня жертва скончалась от полученных травм.
Прокурор удовлетворен приговором и не планирует просить суд подготовить полный вердикт. Однако другие стороны разбирательства могут в течение десяти дней со дня вынесения упрощенного решения обратиться в суд с письменным ходатайством о составлении полного решения. Если такое ходатайство будет подано, суд составит полное решение, которое может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения.
Прокуратура отмечает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет установлена в соответствии с процедурой, предусмотренной Уголовно-процессуальным законом.
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