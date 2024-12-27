Суровые приговоры вынесены за жестокое убийство в рижском лесу

Два человека обвинялись в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а именно - с особой жестокостью, двое - в подстрекательстве к совершению убийства и пособничестве в убийстве, а один - в том, что не сообщил об особо тяжком преступлении.

Суд признал всех подсудимых виновными в этих преступлениях и приговорил одного подсудимого к пожизненному заключению, другого - к 20 годам лишения свободы, двух подсудимых - к 10 годам лишения свободы и еще одного - к одному году лишения свободы. Суд также установил за всеми обвиняемыми пробационный надзор.

Согласно обвинению, 26 августа 2022 года двое из обвиняемых, ведомые жаждой мести и гневом, побудили двух других обвиняемых избить пострадавшего и, находясь в лесном массиве в Риге, начали с ним устный конфликт, провоцируя его таким образом вступить в физический конфликт.

Во время конфликта двое обвиняемых напали на мужчину, нанося удары куском дерева, ногами и кулаками по различным частям тела, длительное время доставляя ему особые мучения и физические страдания.