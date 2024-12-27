Граубе: Россия усилит тактику "мелких диверсий" в гибридной войне

Граубе отметил, что обеспечить военное сопровождение каждого гражданского судна невозможно, однако у западных стран есть методы, которые могут помочь предвидеть попытки повреждения критической инфраструктуры. Эксперт подчеркнул, что морские операции обходятся дорого, но современные технологии позволяют защищать инфраструктуру и отслеживать подозрительные суда. Это включает как надводные, так и подводные способы наблюдения.

По его мнению, подобные меры защиты могли бы быть организованы через НАТО или с созданием регионального альянса.

"Нужно понимать, что это один из способов, которым Россия ведет войну против Запада. Следует ожидать, что такие мелкие акты мести и провокации будут происходить все чаще", - подчеркнул Граубе.

Другой бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии, Юрис Далбиньш, также высказался в интервью агентству LETA. Он считает, что на инциденты с повреждением инфраструктуры западные страны должны реагировать единым фронтом.

"Недопустимо, чтобы какая-либо страна решала самостоятельно звонить российским представителям, а диверсия завершалась просто высылкой дипломата", - заявил он.

Далбиньш одобрил действия Финляндии, которая задержала судно, подозреваемое в причастности к диверсии. "Реакция должна быть четкой и понятной: подобные действия недопустимы, никто не должен безнаказанно перемещаться с опущенными якорями, повреждая инфраструктуру", - добавил он, напомнив, что такие диверсии напрямую влияют на снабжение стран НАТО.

На этой неделе после повреждения подводных кабелей НАТО объявило об увеличении военного присутствия в Балтийском море, заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Начато расследование, связанное с подозрением, что танкер Eagle S из так называемого "теневого флота" России, ходящий под флагом Островов Кука, якорем повредил электрические и коммуникационные кабели. Финляндия задержала это судно.

Кроме того, в среду прекратил работу электрокабель EstLink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию. Эстонские власти также были проинформированы о повреждении тех кабелей связи между этими странами.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!