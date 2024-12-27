В новогодние дни в Латвии ожидаются паводки

До конца года ожидается теплая погода с осадками. В бассейне реки Даугавы продолжается таяние льда и снега.

Изменения уровня воды в реках будут во многом зависеть от объема осадков. В некоторых местах, особенно в реках Курземе и Видземе, вероятно затопление пойменных участков и низин.

На данный момент большая часть рек Латвии свободна ото льда. В верхнем и среднем течении бассейна Даугавы, где температура воздуха была ниже, сохраняется ледяной покров с разводьями, в частности, в районе российской Суражи и беларусской Уллы.

За последние сутки уровень воды в Даугаве на участке от Суражи до Полоцка поднялся на 2-18 сантиметров (см), а на участке от Верхнедвинска до Вайкуланы увеличился на 1-2 см. В районе между Ерсикой и Екабпилсом уровень воды колебался.

В реках бассейна Даугавы уровень воды в основном снизился на 1-22 см, однако в Педедзе у Литене он повысился на 12 см за сутки.

В Гауе и реках ее бассейна наблюдалось снижение уровня воды на 2-19 см, в отдельных местах отмечались колебания. В Вайдаве у Апе уровень воды поднялся на 6 см за сутки.

В реках бассейна Салацы уровень воды колебался в пределах 3 см, а в Руя у Вилниши он снизился на 14 см за сутки.

В реках бассейна Лиелупе уровень воды в основном уменьшился на 1-29 см, хотя в некоторых местах он либо незначительно колебался, либо немного поднимался.

В реках Курземе уровень воды в большинстве случаев снизился на 3-25 см, однако в Ирбе у Вичаки уровень продолжил повышаться, увеличившись за сутки на 7 см. С 14 декабря в Ирбе у Вичаки уровень воды вырос уже на 175 см.

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