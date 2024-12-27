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Грузия готовится к инаугурации нового президента на фоне протестов

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Фото статьи
Фото: AP / Scanpix

В воскресенье, 29 декабря, в Грузии планируется инаугурация новоизбранного президента Михаила Кавелашвили. Однако бывшая президент Саломе Зурабишвили и прозападная оппозиция считают его избрание нелегитимным, сообщает LETA.

14 декабря коллегия выборщиков, контролируемая правящей партией "Грузинская мечта" и бойкотируемая оппозицией, избрала Кавелашвили президентом. До этого главы государства избирались на прямых выборах, однако в 2017 году партия изменила конституцию, предоставив коллегии выборщиков - в состав которой входят депутаты парламента и представители регионов - право выбирать президента. Большинство мест в коллегии принадлежит правящей партии.

Прозападная оппозиция заявила, что не признает результат выборов и продолжает считать Саломе Зурабишвили легитимной главой государства. Зурабишвили, чей срок полномочий истекает в декабре, ранее объявила, что останется на посту до избрания легитимного парламента.

Оппозиция также оспаривает результаты парламентских выборов 26 октября, считая их фальсифицированными, и бойкотирует заседания нового парламента. По официальным данным, победу на выборах одержала "Грузинская мечта".

Зурабишвили заявила:

"Легитимного парламента нет, а значит, нелегитимный парламент не может избрать нового президента. Инаугурация невозможна, а мои полномочия продолжаются до формирования законно избранного парламента".

С конца октября в Грузии проходят уличные протесты против правящей партии. Они усилились после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе от 28 ноября о приостановке переговоров о вступлении Грузии в Европейский Союз до конца 2028 года.

Ожидается, что инаугурация Кавелашвили еще больше обострит ситуацию. Впервые в истории страны церемония пройдет за закрытыми дверями парламента.

Оппозиционные партии отказались войти в парламент. Зурабишвили публично объявила, что считает парламент, правительство и новоизбранного президента нелегитимными.

На митинге, собравшем тысячи протестующих, она заявила:

"Выборы были незаконными не только из-за их фальсификации, но и потому, что вы и наши международные партнеры их не признали. Единственным решением такого кризиса являются новые выборы, как это принято в демократических странах".

Неизвестно, как правящая партия "Грузинская мечта2 поступит, если Зурабишвили откажется покидать президентский дворец после инаугурации Кавелашвили. Премьер-министр Кобахидзе уже угрожал ей тюремным заключением.

Кобахидзе назвал протестующих "насильственными группировками, контролируемыми либеральной фашистской оппозицией" и отказался обсуждать возможность проведения новых выборов.

В первые десять дней протестов полиция применяла чрезмерную силу против демонстрантов. Жестокость грузинской полиции вызвала международное осуждение, а США и несколько европейских стран ввели санкции против грузинских чиновников.

Галерея: В Грузии не утихают протесты против партии "Грузинская мечта"

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