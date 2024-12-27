Грузия готовится к инаугурации нового президента на фоне протестов

14 декабря коллегия выборщиков, контролируемая правящей партией "Грузинская мечта" и бойкотируемая оппозицией, избрала Кавелашвили президентом. До этого главы государства избирались на прямых выборах, однако в 2017 году партия изменила конституцию, предоставив коллегии выборщиков - в состав которой входят депутаты парламента и представители регионов - право выбирать президента. Большинство мест в коллегии принадлежит правящей партии.

Прозападная оппозиция заявила, что не признает результат выборов и продолжает считать Саломе Зурабишвили легитимной главой государства. Зурабишвили, чей срок полномочий истекает в декабре, ранее объявила, что останется на посту до избрания легитимного парламента.

Оппозиция также оспаривает результаты парламентских выборов 26 октября, считая их фальсифицированными, и бойкотирует заседания нового парламента. По официальным данным, победу на выборах одержала "Грузинская мечта".

Зурабишвили заявила:

"Легитимного парламента нет, а значит, нелегитимный парламент не может избрать нового президента. Инаугурация невозможна, а мои полномочия продолжаются до формирования законно избранного парламента".