В Грузии тысячи людей держатся за руки в "цепи единства"

Как следует из записей в соцсетях, человеческая цепь соединяет все семь мостов в Тбилиси, проезжающие автомобили приветствуют людей звуковыми сигналами.

На опубликованных фотографиях видно, что Зурабишвили тоже присоединилась к человеческой цепи.

Несмотря на дождь, люди с зонтами в руках цепочку людей образуют и в Батуми. Аналогичная акция проходит в Кутаиси и других местах страны.

В субботу исполняется месяц с тех пор, как в Грузии начались массовые протесты против заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе 28 ноября о том, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Европейский союз (ЕС).

Меньшие протесты продолжались в Грузии с конца октября, люди выражали сопротивление победе правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах.

Оппозиция и Зурабишвили также не признают результаты парламентских выборов, назначенных на 26 октября, считая их сфальсифицированными, и бойкотируют новый созыв парламента. Согласно официальным результатам, на выборах победила "Грузинская мечта".

В воскресенье ожидается инаугурация новоизбранного президента Михаила Кавелашвили.