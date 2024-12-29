За сутки в ходе рейда проверено более 9000 водителей. Снова пойманы пьяные за рулем

Из находившихся в состоянии опьянения водителей, остановленных в ходе рейда, у двух человек концентрация алкоголя была между 0,5 и одним промилле, еще у двух - между одним и 1,5 промилле, а в организме шести водителей концентрация алкоголя превысила 1,5 промилле, за что предусмотрены уголовная ответственность и конфискация автомобиля или взыскание соответствующей ему денежной суммы.

Больше всего пьяных водителей в субботу было остановлено в Рижском регионе, где были пойманы шесть водителей в состоянии алкогольного и один водитель в состоянии наркотического опьянения. В свою очередь в Латгале не было констатировано ни одного пьяного водителя.

Госполиция продолжает продолжать мероприятия по усиленному контролю за дорожным движением по всей Латвии до 2 января.

Стражи порядка призывают всех участников дорожного движения быть ответственными и защищать себя и других от последствий безрассудного поведения, а близких - не оставаться равнодушными и сообщать о случаях, когда водитель пытается сесть за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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