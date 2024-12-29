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Разыскивают пропавшую без вести лиепайчанку Дайру Мауре

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Дайра Мауре
Дайра Мауре Фото: Daira Maure.

Должностные лица Южно-Курземского участка Курземского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Дайру Мауре, которая 24 декабря этого года вышла из своего места жительства, в Лиепае, на ул. Виршу и до сих пор не вернулась, сообщает Госполиция.

Приметы: рост 156 см, волосы черного цвета длиной до середины спины. Была одета: футболка розового цвета, куртка темного цвета, кроссовки Nike розового цвета.

Госполиция призывает посмотреть изображение женщины и отозваться каждого, кто располагает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру 110.

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