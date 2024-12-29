Разыскивают пропавшую без вести лиепайчанку Дайру Мауре

Должностные лица Южно-Курземского участка Курземского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Дайру Мауре, которая 24 декабря этого года вышла из своего места жительства, в Лиепае, на ул. Виршу и до сих пор не вернулась, сообщает Госполиция.