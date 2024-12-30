Понедельник, 30 декабря, является официальным выходным днем в государственных и муниципальных структурах, согласно приказу Кабинета министров "О переносе рабочих дней в 2024 году".
Сегодня в Латвии официальный выходной день
Рабочий день, которым должен был быть понедельник, 30 декабря, перенесли на прошлую субботу, 28 декабря, чтобы получилось четыре выходных дня подряд - с 29 декабря по 1 января включительно
Приказ Кабинета министров распространяется на финансируемые из государственного бюджета учреждения государственного управления, для которых установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу. Всем самоуправлениям, коммерсантам и организациям при определении времени труда и отдыха приказом рекомендовано соблюдать соответствующий перенос рабочего дня.
Школьникам в субботу в школу идти не надо, так как перенесенный рабочий день приходится на период школьних каникул.
Перенос рабочих дней осуществляется уже на протяжении нескольких лет, и с годами стал традицией, которую общество в целом поддерживает и оценивает положительно.
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