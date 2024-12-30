Больная жена сирийского диктатора Асада не сможет вернуться в Великобританию

В последние дни появились слухи, что Асма Асад хочет развестись с мужем и вернуться в Великобританию, чтобы продолжить лечение от лейкоза. Однако, по данным The Times, срок действия ее британского паспорта истек в 2020 году, что является препятствием для возвращения в Лондон.

Неясно, британские власти ли не позволили Асме Асад продлить документ, или она сама допустила, что срок его действия истек, пишет газета.

Источники газеты отметили, что у Асмы Асад больше нет действительных британских документов, и предположили, что министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер не разрешит ей въезд в Соединенное Королевство в связи с болезнью.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми ранее заявил членам парламента, что Асму Асад здесь "не ждут".

Режим Асада в Сирии был окончательно свергнут в начале этого месяца в результате молниеносной атаки повстанцев, возглавляемых исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам".

По сообщениям СМИ, Асма Асад уехала в Москву за несколько недель до падения Дамаска, а позже к ней присоединился муж.

Трое детей пары - 23-летний Хафез, 21-летняя Зейн и 19-летний Карим - также находятся в российской столице, где Асадам принадлежит несколько роскошных объектов недвижимости.

Асма Асад родилась и выросла в Актоне, на западе Лондона, и стала первой леди Сирии в 2000 году, выйдя замуж за 35-летнего Башара аль-Асада вскоре после того, как он стал президентом.

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