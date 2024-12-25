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СМИ: жена свергнутого сирийского диктатора тяжело больна

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Асм Асад и Башар Асад
Асм Асад и Башар Асад Фото: Reuters/ScanPix

Врачи, лечащие Асму Асад, жену свергнутого сирийского диктатора Башара Асада, страдающую острым миелоидным лейкозом, изолировали ее от других людей, сообщает британское издание The Telegraph.

"Асма умирает. Она не может находиться в одной комнате ни с кем [из-за своего состояния]", - сообщил один из источников издания, говоривший в последние недели с представителями семьи Асада.

Другой источник, беседовавший с семьей бывшего сирийского диктатора в Москве, сообщил, что "в последние несколько недель ее [Асмы Асад] состояние было 50/50".

СМИ сообщают, что Асма Асад изолирована, чтобы не заразиться инфекционными заболеваниями от других людей. В Москве некоторое время о ней заботился ее отец Фаваз аль-Ахрас. Источники сообщают, что он "убит горем".

Асма Асад, 49-летняя гражданка Великобритании и Сирии, предположительно, прибыла в Москву для лечения незадолго до 8 декабря, когда исламистские повстанцы захватили сирийскую столицу Дамаск и свергли режим ее мужа Башара  Асада.

В канцелярии сирийского президента уже в мае 2024 года сообщалось, что у тогдашней первой леди Сирии диагностировали острый миелоидный лейкоз. Это агрессивное онкологическое заболевание, поражающее костный мозг.

Асма ранее боролась с раком груди и полностью выздоровела в 2019 году.

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