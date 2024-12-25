СМИ: жена свергнутого сирийского диктатора тяжело больна

"Асма умирает. Она не может находиться в одной комнате ни с кем [из-за своего состояния]", - сообщил один из источников издания, говоривший в последние недели с представителями семьи Асада.

Другой источник, беседовавший с семьей бывшего сирийского диктатора в Москве, сообщил, что "в последние несколько недель ее [Асмы Асад] состояние было 50/50".

СМИ сообщают, что Асма Асад изолирована, чтобы не заразиться инфекционными заболеваниями от других людей. В Москве некоторое время о ней заботился ее отец Фаваз аль-Ахрас. Источники сообщают, что он "убит горем".

Асма Асад, 49-летняя гражданка Великобритании и Сирии, предположительно, прибыла в Москву для лечения незадолго до 8 декабря, когда исламистские повстанцы захватили сирийскую столицу Дамаск и свергли режим ее мужа Башара Асада.

В канцелярии сирийского президента уже в мае 2024 года сообщалось, что у тогдашней первой леди Сирии диагностировали острый миелоидный лейкоз. Это агрессивное онкологическое заболевание, поражающее костный мозг.

Асма ранее боролась с раком груди и полностью выздоровела в 2019 году.

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