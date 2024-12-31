Вт, 31.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

Видео Взрывы и пожар: украинские дроны ударили по нефтебазе в Смоленской области (1)

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Кадр из видео
Кадр из видео Фото: TG/Supernova+

В ночь на вторник атака украинских дронов привела к пожару на нефтебазе в Смоленской области на западе России.

Как рассказали местные жители около 3:40 (в 2:40 по латвийскому времени) на Ярцевской нефтебазе прогремел первый взрыв. Всего было слышно около десяти мощных взрывов.

После этого начался крупный пожар, тушение которого продолжается.

Возникновение пожара на нефтебазе подтвердили и местные власти.

Между тем, Telegram-канал "Крым.Реалии" сообщает, что мощному нападению дронов и дистанционно управляемых скоростных лодок в ночь на вторник подвергся и Севастополь в оккупированном Россией Крыму.

В период с полуночи до 3:30 (в 2:30 по латвийскому времени) зафиксировано два нападения.

Взрывы были слышны как на побережье, так и на суше.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх