Overnight, Ukrainian attack drones successfully struck a large Russian fuel storage depot in Smolensk Oblast.



The facility is violently burning, as Russian forces struggle to get the fire under control. pic.twitter.com/7G7zlXOZFO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 31, 2024

Как рассказали местные жители около 3:40 (в 2:40 по латвийскому времени) на Ярцевской нефтебазе прогремел первый взрыв. Всего было слышно около десяти мощных взрывов.

После этого начался крупный пожар, тушение которого продолжается.

Возникновение пожара на нефтебазе подтвердили и местные власти.

Между тем, Telegram-канал "Крым.Реалии" сообщает, что мощному нападению дронов и дистанционно управляемых скоростных лодок в ночь на вторник подвергся и Севастополь в оккупированном Россией Крыму.

В период с полуночи до 3:30 (в 2:30 по латвийскому времени) зафиксировано два нападения.

Взрывы были слышны как на побережье, так и на суше.

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