С каждой минутой приближается Новый год. А пока все заняты последними праздничными приготовлениями, в стране и мире происходит много важных событий - мир встречает Новый год, в Риге автомобиль врезался в поезд, а RUS TVNET выяснил, как в прошлом представляли 2025 год. Об этих и других новостях вторника, 31 декабря, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 31 декабря ⟩ Где в Риге встретить Новый год, автомобиль врезался в поезд и в какой столице ЕС дешевле жить
Новости Латвии:
Новый 2025 год рижане и гости столицы в этом году смогут встретить на нескольких площадях Старой Риги - на Ратушной площади, Ливской площади, Домской площади, площади Пилс, площади перед Пороховой башней, улице параллельной Набережной 11 ноября между Полю гате и Бискапа гате и на участке улицы Калькю между улицей Вальню и бульваром Аспазияс, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Наверняка многим приходила в голову мысль переехать за границу. В пределах Европейского Союза это очень легко - собрал чемоданы и поехал. Но куда именно? Хорошим выбором всегда будет место, где жизнь дешевле. В этом контексте издание Bild рассмотрело, в какой столице ЕС самые низкие расходы на жизнь, сообщает Rus.Postimees.
В Риге, на ул. Церес, во вторник в полночь произошло столкновение грузового поезда и легковушки, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В Риге в этом году не будет официального новогоднего салюта. Городские власти также рекомендуют жителям отказаться от использования пиротехники. Хотя полного запрета на частные фейерверки нет, существуют определенные ограничения. Об этом рассказали представители самоуправления в передаче LSM+ и "Сегодня вечером".
За рубежом:
2025 год первыми встретили жители Острова Рождества, который является частью островного государства Кирибати.
Пока мы только готовим новогодний праздничный стол, в других местах мира люди уже встретили Новый год. В 15:00 по латвийскому времени Сидней встретил 2025 год, что было отпраздновано масштабным фейерверком у Сиднейского оперного театра.
Страны Балтии десятилетиями закупали вооружение по отдельности, выбирая системы, которые могут быть несовместимы с техникой соседей. И это исключает возможность поддержки друг друга в случае необходимости, например, боеприпасами, пишет Rus.Postimees.
Сразу после катастрофы самолета компании Azerbaijan Airlines, которая унесла 38 жизней, российские СМИ распространяли версии то о столкновении с птицами, то о взрыве кислородного баллона на борту. Это раздражало многих в Баку, в том числе и президента Азербайджана, который назвал эти предположения "бредовыми". На четвертый день после крушения президент России Владимир Путин извинился, но азербайджанцы все еще недовольны.
Дистанционно управляемая украинская скоростная лодка Magura V5 уничтожила российский вертолет Ми-8, сообщило во вторник Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Интересное чтиво:
Праздники невозможно представить без елки, и в Риге каждый год устанавливается красивая рождественская ель на Домской площади, радующая как рижан, так и гостей города. Портал TVNET+ предлагает вспомнить, как украшалась главная елка за последние пять лет. Посмотрите фото!
Сборная Латвии по хоккею U-20 в понедельник по местному времени в канадском городе Оттава завоевала необходимое очко и прошла в четвертьфинал чемпионата мира.
Итак, мы живем в будущем. И хотя вокруг нас нет городов под куполами, роботов-дворецких или летающих автомобилей, к 2025-му реализовалось многое из мечт, страхов и предчувствий прошлого. Каждый Новый год - это точка ожиданий, но "юбилейные" даты особенно популярны у фантастов и футурологов. Каким они представляли грядущий 2025-й, когда он был только мечтой?
Для кого-то - грабитель и злодей, для кого-то - герой, джентльмен, Робин Гуд. Уже более пятидесяти лет люди во всем мире озадачены и очарованы одной из самых популярных неразгаданных загадок в мире - делом Д. Б. Купера, когда загадочный джентльмен угнал пассажирский самолет, собрал деньги на выкуп, надел парашют и выпрыгнул из самолета в ночи. Его больше никогда не видели. Теперь сыщики-любители полагают, что благодаря новому открытию они на шаг приблизились к разгадке этой тайны.
В конце 1936 и 1937 годов ничто не свидетельствовало о приближающейся оккупации СССР. Новый год в Латвии встречали радостно, шумно и обильно. В столичных ресторанах все столики зарезервированы, билеты в Оперу и театры распроданы; вечером 31 декабря улицы Риги полны празднично одетых людей, которые желают друг другу счастья и достижений. Для рыбоводов и виноделов Новый год - время прибыли; в деревнях молодежь развлекается и предсказывает будущее, скача на клюке и стучась в двери свинарника, пока в Опере изысканная публика поднимает пост за Вождя. Как Новый год встречали много десятилетий назад, рассказывают газеты 30-х годов.
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