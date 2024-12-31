Главное за 31 декабря Где в Риге встретить Новый год, автомобиль врезался в поезд и в какой столице ЕС дешевле жить

Итак, мы живем в будущем. И хотя вокруг нас нет городов под куполами, роботов-дворецких или летающих автомобилей, к 2025-му реализовалось многое из мечт, страхов и предчувствий прошлого. Каждый Новый год - это точка ожиданий, но "юбилейные" даты особенно популярны у фантастов и футурологов. Каким они представляли грядущий 2025-й, когда он был только мечтой?

Для кого-то - грабитель и злодей, для кого-то - герой, джентльмен, Робин Гуд. Уже более пятидесяти лет люди во всем мире озадачены и очарованы одной из самых популярных неразгаданных загадок в мире - делом Д. Б. Купера, когда загадочный джентльмен угнал пассажирский самолет, собрал деньги на выкуп, надел парашют и выпрыгнул из самолета в ночи. Его больше никогда не видели. Теперь сыщики-любители полагают, что благодаря новому открытию они на шаг приблизились к разгадке этой тайны.

В конце 1936 и 1937 годов ничто не свидетельствовало о приближающейся оккупации СССР. Новый год в Латвии встречали радостно, шумно и обильно. В столичных ресторанах все столики зарезервированы, билеты в Оперу и театры распроданы; вечером 31 декабря улицы Риги полны празднично одетых людей, которые желают друг другу счастья и достижений. Для рыбоводов и виноделов Новый год - время прибыли; в деревнях молодежь развлекается и предсказывает будущее, скача на клюке и стучась в двери свинарника, пока в Опере изысканная публика поднимает пост за Вождя. Как Новый год встречали много десятилетий назад, рассказывают газеты 30-х годов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!