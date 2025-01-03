В понедельник начнет ходить поезд Таллинн - Рига - Вильнюс

В последний раз прямое железнодорожное сообщение из Таллинна в Латвию и Литву осуществлялось в 1998 году, когда курсировал "Балтийский экспресс".

После этого наступила длительная пауза. Стороны предпринимали отдельные попытки, но они сходили на нет.

В ноябре прошлого года эстонским, латвийским и литовским железнодорожным операторам удалось договориться о согласовании расписания, чтобы сделать возможными поездки между тремя странами.

Сообщение Таллинн - Тарту - Рига - Вильнюс с двумя пересадками будет доступно с 6 января.

С государственной точки зрения согласование расписания создаст лучшие возможности для поездок жителей Южной и Центральной Эстонии. Насколько жители этого региона будут заинтересованы в этом - уравнение из нескольких неизвестных, отмечает издание.

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Например, из эстонского города Йыгева можно начать путешествие к соседям на валгском поезде, который отправляется каждый день в 12:11 и в 13:54 прибывает в приграничный город. В Валге нужно сделать пересадку на рижский поезд, который отправляется в 14:11.