В Мадоне переименовали улицу Маскавас

Депутаты самоуправления решили изменить название улицы Марты Риексты - теперь она станет улицей Риексту, улица Маскавас будет называться улицей Рожу, а улица Орехово-Зуевская - улицей Вайес.

В мае прошлого года муниципалитет провел онлайн-опрос жителей, чтобы узнать их мнение по поводу изменения названий улиц.

В декабре прошлого года Центр государственного языка одобрил изменение названий улиц.

Самоуправление покроет расходы на замену табличек с названиями улиц и номеров домов в связи с изменением названий улиц.

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