Опасения по поводу безопасности и дефекты: в Риге приостановлена замена остановок

По информации самоуправления, работы приостановлены из-за недобросовестных действий подрядчика.

Решения, использованные в процессе замены, вызвали опасения по поводу эксплуатационной безопасности конструкций, поэтому самоуправление решило временно приостановить работы и заказало независимую инженерно-строительную экспертизу.

По мнению самоуправления, есть опасения, что основные требования к монтажу и строительству конструкций - механическая прочность и устойчивость - не были соблюдены.

В ходе проверки строительный инспектор сделал вывод о том, что не были поданы некоторые документы, в частности, описание последовательности монтажа конструкций навеса, а также проект проведения работ.

В то же время были замечены и технические дефекты, такие как царапины и неравномерное покрытие металлических конструкций краской, кривые и погнутые шурупы и т. д.

Если самоуправление не будет полностью уверено в способности подрядчика SIA Palami установить безопасные и качественные навесы, оно рассмотрит возможность проведения новой закупки.

В настоящее время муниципалитет начислил компании Palami максимальный штраф в размере 47 800 евро за непоставку товара в установленные договором сроки.

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