Правительство Латвии должно работать над достижением трех стратегических целей - укрепления безопасности, улучшения демографии и экономики, заявил президент страны Эдгар Ринкевич в интервью телеканалу TV3 в пятницу, 3 января.
Ринкевич поставил перед правительством три стратегические цели
По словам политика, в прошлом году стратегические цели правительства были не очень заметны, но в этом году их должно быть как минимум три.
Первая - остановить демографический спад, где есть вещи, на которые правительство может повлиять, например, финансовая поддержка молодых семей, и вещи, которые влияют на рождаемость, но не зависят напрямую от нынешнего правительства, например, демографические ямы 1990-х годов и последствия войны.
В качестве еще одной стратегической цели, над которой должно работать правительство, Ринкевич назвал вопросы безопасности, где, по мнению президента, правительство можно похвалить за проделанную до сих пор работу. Третьей целью должно стать содействие экономическому росту.
Если эти цели будут реализованы, доверие к правительству повысится, указал президент, признав, что оценка правительства в настоящее время достаточно критична.
Президент сообщил, что в начале года встретится со всеми представленными в Сейме партиями, чтобы обсудить текущие политические вопросы.
Он признал, что вопрос поиска президента Банка Латвии вызывает определенные вопросы по поводу стабильности коалиции. Ринкевич призвал политиков найти кандидата, который имеет более широкую поддержку в Сейме и не был бы избран только голосами правящей коалиции.
С другой стороны, когда речь идет о продолжающихся проблемах в государственной авиакомпании airBaltic, которые стали известны в начале года, по словам президента, возникают серьезные вопросы к руководству компании, к тому, что происходит в airBaltic и о привлечении стратегического инвестора.
"Мне трудно поверить, что airBaltic не могла предвидеть проблемы с обслуживанием двигателей, когда продавала билеты на отмененные рейсы", - сказал политик.
Ринкевич подчеркнул, что ждет не только твитов от министров, но и серьезных действий, в том числе от Министерства сообщения как акционера, объясняющего обществу, что происходит в компании.
airBaltic важна для Латвии как тем, что доставляет людей в Латвию, так и позволяя жителям страны выезжать за границу, отметил президент.
Год будет очень сложным и динамичным, в целом оценил ситуацию президент.
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