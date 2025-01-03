Ринкевич поставил перед правительством три стратегические цели

По словам политика, в прошлом году стратегические цели правительства были не очень заметны, но в этом году их должно быть как минимум три.

Первая - остановить демографический спад, где есть вещи, на которые правительство может повлиять, например, финансовая поддержка молодых семей, и вещи, которые влияют на рождаемость, но не зависят напрямую от нынешнего правительства, например, демографические ямы 1990-х годов и последствия войны.

В качестве еще одной стратегической цели, над которой должно работать правительство, Ринкевич назвал вопросы безопасности, где, по мнению президента, правительство можно похвалить за проделанную до сих пор работу. Третьей целью должно стать содействие экономическому росту.

Если эти цели будут реализованы, доверие к правительству повысится, указал президент, признав, что оценка правительства в настоящее время достаточно критична.

Президент сообщил, что в начале года встретится со всеми представленными в Сейме партиями, чтобы обсудить текущие политические вопросы.