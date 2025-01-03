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Видео Небольшой самолет врезался в крышу фабрики в США

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Небольшой самолет врезался в крышу фабрики в США
Небольшой самолет врезался в крышу фабрики в США Фото: Ekrānuzņēmums no video/NEXTA/"X"

Два человека погибли и 19 получили ранения, когда в четверг, 2 января, небольшой самолет врезался в крышу мебельной фабрики в Фуллертоне, штат Калифорния, сообщила полиция.

Двое погибших находились в самолете, а люди, которые находились в здании получили ранения.

Одиннадцать человек были доставлены в больницы, восемь человек получили медицинскую помощь на месте.

Самолет вылетел из близлежащего аэропорта к Фуллертону, когда пилот без объяснения причин запросил разрешение вернуться для экстренной посадки.

На кадрах наблюдения видно, что самолет накренился набок, когда ударился о здание, что вызвало взрыв и пожар.

Самолет Van's Aircraft RV-10 построен в 2011 году.

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