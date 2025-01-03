Видео Небольшой самолет врезался в крышу фабрики в США

Двое погибших находились в самолете, а люди, которые находились в здании получили ранения.

Одиннадцать человек были доставлены в больницы, восемь человек получили медицинскую помощь на месте.

Самолет вылетел из близлежащего аэропорта к Фуллертону, когда пилот без объяснения причин запросил разрешение вернуться для экстренной посадки.

На кадрах наблюдения видно, что самолет накренился набок, когда ударился о здание, что вызвало взрыв и пожар.

Самолет Van's Aircraft RV-10 построен в 2011 году.

Single-engine plane crashes into California warehouse, killing two and injuring 19



A single-engine plane crashed into a commercial warehouse in California, igniting a fire. The pilot and his 16-year-old daughter, who were aboard the aircraft, were killed, according to ABC News.… pic.twitter.com/2zBpE1jkE6 — NEXTA (@nexta_tv) January 3, 2025

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