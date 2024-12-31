54 заседания и 210 законопроектов. Насколько активно Кабинет министров работал в этом году?

В этом году правительство направило в парламент пять проектов решений Сейма. Также на заседаниях правительства было принято 900 постановлений Кабинета министров или их поправок, 1223 распоряжения Кабинета министров и восемь инструкций Кабинета министров.

Согласно информации на портале нормативных актов, в этом году было проведено 54 заседания Кабинета министров. Для сравнения, в прошлом году состоялось 63 заседания правительства, а годом ранее - 67.

Самое длинное заседание этого года прошло 16 июля. Оно длилось 11 часов и 10 минут с одним перерывом.

На этом заседании, как отметила в тот день премьер-министр Эвика Силиня, правительство приняло несколько исторических решений, таких как выделение 100 000 евро в поддержку Украины. Также было одобрено назначение главы Службы государственной безопасности Нормунда Межвиетса на третий пятилетний срок.

Кроме того, на этом заседании было принято решение о внедрении автоматизированных внешних дефибрилляторов в общественных местах, а также о введении новой модели наценок на лекарства.

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