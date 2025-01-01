Латвиец выстрелил себе в лицо фейерверком в новогоднюю ночь

С полуночи до 3 часов ночи VUGD получила множество вызовов, связанных с празднованием Нового года, отметила представитель службы Илзе Даме.

Так, например, было зарегистрировано 30 вызовов, связанных с возгоранием отходов на открытых территориях или в мусорных контейнерах. Чаще всего причиной становились горящие упаковки от пиротехники, а также бытовые отходы, воспламенившиеся от пиротехнических изделий или окурков.

Большая часть таких вызовов поступила из Риги, но инциденты также были зафиксированы в Лиепае, Даугавпилсе, Олайне, Вецумниексе, Лимбажи и Юрмале.

Первый вызов этого года VUGD получила уже через четыре минуты после полуночи: в Риге, на улице Балта, на площади в два квадратных метра горел мусор.

На улице Джохара Дудаева в Риге в 2 часа ночи потребовалась помощь спасателей: в одной из квартир подгорела еда.

За прошедшие сутки служба получила в общей сложности 95 вызовов: 51 на тушение пожаров, 23 на проведение спасательных операций, и ещё 21 вызов оказался ложным.

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