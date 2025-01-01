Ср, 1.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

Латвиец выстрелил себе в лицо фейерверком в новогоднюю ночь

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Машины Службы неотложной медицинской помощи (NMPD)
Машины Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Фото: Evija Trifanova/LETA

В ночь на 1 января в Кекавском крае произошел инцидент, в результате которого человек выстрелил себе в лицо фейерверком. Для помощи пострадавшему была вызвана Служба государственной пожарной и спасательной службы (VUGD), сообщила представитель службы.

С полуночи до 3 часов ночи VUGD получила множество вызовов, связанных с празднованием Нового года, отметила представитель службы Илзе Даме.

Так, например, было зарегистрировано 30 вызовов, связанных с возгоранием отходов на открытых территориях или в мусорных контейнерах. Чаще всего причиной становились горящие упаковки от пиротехники, а также бытовые отходы, воспламенившиеся от пиротехнических изделий или окурков.

Большая часть таких вызовов поступила из Риги, но инциденты также были зафиксированы в Лиепае, Даугавпилсе, Олайне, Вецумниексе, Лимбажи и Юрмале.

Первый вызов этого года VUGD получила уже через четыре минуты после полуночи: в Риге, на улице Балта, на площади в два квадратных метра горел мусор.

На улице Джохара Дудаева в Риге в 2 часа ночи потребовалась помощь спасателей: в одной из квартир подгорела еда.

За прошедшие сутки служба получила в общей сложности 95 вызовов: 51 на тушение пожаров, 23 на проведение спасательных операций, и ещё 21 вызов оказался ложным.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх