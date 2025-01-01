Малообеспеченным прекратят выдачу продуктовых наборов

По данным министерства, в 2024 году ежемесячно помощь получали около 55 000 человек, а в зимние месяцы эта цифра достигала 60 000.

Согласно прогнозам, количество нуждающихся в ближайшее время останется на том же уровне. Одновременно LM ожидает, что число первично прибывающих украинцев увеличится с 6000 до 10 000 человек, и часть из них может претендовать на статус малоимущих.

С 2021 по 2023 год самым нуждающимся жителям Латвии выдали более 400 000 продуктовых наборов в год. Дополнительно в 2022 и 2023 годах украинским жителям было предоставлено более 153 000 продуктовых наборов.

С 2024 года содержание продуктовых наборов было оптимизировано, что позволило снизить их стоимость на 4,2% - с 26,47 до 25,37 евро.

Поддержка включает продуктовые наборы, комплекты хозяйственных и гигиенических товаров, продуктовые наборы для маленьких детей (двух видов в зависимости от возраста), гигиенические комплекты для детей (четырех видов в зависимости от возраста), а также наборы школьных принадлежностей для детей в возрасте от пяти до 16 лет.

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