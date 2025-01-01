В 2025 году лицам со статусом малообеспеченных прекратят выдавать продуктовые наборы, тогда как лица со статусом малоимущих продолжат получать два набора продуктов в квартал, сообщили в Министерстве благосостояния Латвии (LM).
Малообеспеченным прекратят выдачу продуктовых наборов
Малообеспеченные смогут получать продуктовые наборы только до окончания срока действия справки, подтверждающей их статус, выданной социальной службой.
Эти изменения Министерство обосновало нехваткой средств Европейского социального фонда Plus (ESF+) на программу материальной помощи. С этого года в число получателей продуктовых наборов войдут только лица со статусом малоимущих и находящиеся в кризисной ситуации, включая жителей Украины.
Правительство решило, что предоставление продуктовой помощи в прежнем объеме наиболее уязвимым категориям населения - как жителям Латвии, так и украинцам со статусом малоимущих - остается абсолютным приоритетом, на реализацию которого будет выделено дополнительное финансирование.
Статус малообеспеченных присваивается, если доходы первого или единственного члена домохозяйства не превышают 411 евро в месяц, а для каждого последующего члена домохозяйства - 288 евро. Для малоимущих доходный порог составляет 343 евро для первого или единственного члена семьи и 240 евро для каждого следующего.
Министерство отметило, что расходы на приобретение продуктовой помощи составляют 87% всех затрат программы ESF+. Таким образом, значительная оптимизация расходов возможна только в части продуктовой помощи. Другие виды поддержки - гигиенические и хозяйственные товары, продукты питания для детей, школьные принадлежности - имеют незначительное финансовое влияние и пересматриваться не будут.
По данным министерства, в 2024 году ежемесячно помощь получали около 55 000 человек, а в зимние месяцы эта цифра достигала 60 000.
Согласно прогнозам, количество нуждающихся в ближайшее время останется на том же уровне. Одновременно LM ожидает, что число первично прибывающих украинцев увеличится с 6000 до 10 000 человек, и часть из них может претендовать на статус малоимущих.
С 2021 по 2023 год самым нуждающимся жителям Латвии выдали более 400 000 продуктовых наборов в год. Дополнительно в 2022 и 2023 годах украинским жителям было предоставлено более 153 000 продуктовых наборов.
С 2024 года содержание продуктовых наборов было оптимизировано, что позволило снизить их стоимость на 4,2% - с 26,47 до 25,37 евро.
Поддержка включает продуктовые наборы, комплекты хозяйственных и гигиенических товаров, продуктовые наборы для маленьких детей (двух видов в зависимости от возраста), гигиенические комплекты для детей (четырех видов в зависимости от возраста), а также наборы школьных принадлежностей для детей в возрасте от пяти до 16 лет.
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