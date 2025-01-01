Ср, 1.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи
Для абонентов

Три страны, где в 2025 году решится будущее мира

Перевод: rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Три страны, где в 2025 году решится будущее мира
Три страны, где в 2025 году решится будущее мира Фото: SIPA/AP/Scanpix, TVNET kolāža

Мы живем в эпоху перемен. Конец уходящего года принес множество сюрпризов, которые перевернули привычные расклады мировой политики. В этом материале мы прогнозируем, какие три страны окажут наибольшее влияние на дальнейшее развитие событий во всем мире.

Украина и Россия: дипломатический поворот?

В следующем месяце исполнится три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Москва не смогла быстро захватить Киев и установить контроль над всей страной, как планировалось, а вскоре была вынуждена отступить на восток Украины, где она удерживает оккупированные территории с 2014 года. Хотя осенью 2022 года российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии четырех украинских областей (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской), Россия так и не сумела установить полный контроль над этими регионами. Более того, в этом году украинские силы вторглись в Курскую область России, что Кремль не смог ни предотвратить, ни остановить.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх