Три страны, где в 2025 году решится будущее мира

В следующем месяце исполнится три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Москва не смогла быстро захватить Киев и установить контроль над всей страной, как планировалось, а вскоре была вынуждена отступить на восток Украины, где она удерживает оккупированные территории с 2014 года. Хотя осенью 2022 года российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии четырех украинских областей (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской), Россия так и не сумела установить полный контроль над этими регионами. Более того, в этом году украинские силы вторглись в Курскую область России, что Кремль не смог ни предотвратить, ни остановить.