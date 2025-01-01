Иностранец в новогодний вечер запускал фейерверки рядом с Памятником Свободы

Как ранее сообщалось, с учетом того, что 31 декабря отдельные жители встречают Новый год по московскому времени - в 23:00 по латвийскому времени - и нередко при этом отмечаются случаи восхваления напавшего на Украину государства-агрессора, самоуправление призывало ередавать информацию о таких случаях в полицию.

Полиция информирует, что в одном случае 31 декабря около 23:20 правоохранители, находящиеся возле Памятника Свободы, заметили человека, который запускал петарды на Бастионной горке. В ходе беседы с ним выяснилось, что это гражданин Литвы, который не знал, что использование пиротехники в новогоднюю ночь в это время может быть расценено как прославление российской военной агрессии. Он заверил, что не имел таких намерений.

Вскоре после 23:00 поступила информация о запуске пиротехнических устройств во дворе одного из зданий в Пардаугаве. По прибытии на место происшествия полиция на лестничной клетке в этом доме встретила несколько человек, которым объяснила причину своего приезда.

Выяснилось, что салют запускал кто-то из их соседей, но полиции не удалось установить лицо, ответственное за использование фейерверка.

Ранее сообщалось, что власти Риги призвали жителей отказаться от использования пиротехники в новогоднюю ночь. Этот призыв был сделан в знак солидарности с проживающими в Латвии гражданскими лицами из Украины, а также с учетом вреда, который фейерверки наносят животным и окружающей среде, отметили в самоуправлении.

В свою очередь вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс заявил, что собирается предложить запретить в столице использование фейерверков в Новый год по московскому времени.

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