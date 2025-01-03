Во время съемок корейского художественного фильма Humint в Риге снова будет введено несколько ограничений движения, в том числе на одну ночь будет закрыт Вантовый мост, сообщили в Рижской думе.
В Риге ради съемок корейского боевика закроют Вантовый мост; введут и другие ограничения движения
Съемки пройдут на Милгравском мосту, Рижском судостроительном заводе, улице Галес и проспекте Вецакю, на улицах Даугавпилс, Стабу, Лачплеша и Авоту, а также на Вантовом мосту и улицах Матиса, Тербатас и Ноликтавас.
С полудня воскресенья, 5 января, до пяти часов утра среды, 8 января, на улице Галес будет закрыто движение транспортных средств. В пятницу, 10 января, с 6:30 до 12:00 движение транспорта закроют на участке улицы Даугавпилс от Калупес до Екабпилс.
В свою очередь в ночь на воскресенье, 18 января, с 21:00 до 4:00 движение транспорта в обоих направлениях закроют на Вантовом мосту.
Во время съемок местами в городе будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, кроме того, владельцев зданий, обслуживающие компании и жителей призывают не проводить во время съемок строительные работы, ремонт фасадов зданий, не размещать на видных местах мусорные контейнеры, которые могут помешать съемочному процессу.
Корейский шпионский боевик Humint снимается в Риге с декабря 2024 по март 2025 года, сообщила агентству LETA представитель латвийской производственной компании Film Angels Катрине Зейле.
Работы по подготовке корейского кинопроекта ведет латвийская продюсерская компания Film Angels в сотрудничестве с южнокорейской компанией Filmmakers R & K. Это уже пятое сотрудничество Film Angels и Южной Кореи, в рамках которого в Латвию приедут более 100 представителей корейской киноиндустрии.
Зрители фильма получат возможность следить за агентом Национальной разведывательной службы Южной Кореи Зо, который направляется в Юго-Восточную Азию для сбора информации о КНДР. Информация, предоставленная надежным информатором, приводит его во Владивосток, однако преждевременная смерть информатора оставляет в распоряжении Зо лишь несколько цепочек расследования. По прибытии во Владивосток в противостояние разведслужб Южной Кореи и КНДР вступает и российская мафия. Собственно, Рига выступит как раз в роли Владивостока.
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