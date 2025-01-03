Съемки пройдут на Милгравском мосту, Рижском судостроительном заводе, улице Галес и проспекте Вецакю, на улицах Даугавпилс, Стабу, Лачплеша и Авоту, а также на Вантовом мосту и улицах Матиса, Тербатас и Ноликтавас.

С полудня воскресенья, 5 января, до пяти часов утра среды, 8 января, на улице Галес будет закрыто движение транспортных средств. В пятницу, 10 января, с 6:30 до 12:00 движение транспорта закроют на участке улицы Даугавпилс от Калупес до Екабпилс.

В свою очередь в ночь на воскресенье, 18 января, с 21:00 до 4:00 движение транспорта в обоих направлениях закроют на Вантовом мосту.

Во время съемок местами в городе будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, кроме того, владельцев зданий, обслуживающие компании и жителей призывают не проводить во время съемок строительные работы, ремонт фасадов зданий, не размещать на видных местах мусорные контейнеры, которые могут помешать съемочному процессу.