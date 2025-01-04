Видео Семья ищет Мариса, который пропал в последний день ушедшего года

"Мы были дома, все как есть: муж, я, дочь, мама. Когда все собирались идти встречать Новый год, он [Марис] тоже сказал, что собирается праздновать. В 15:00 ушел из дома, а к 18:00 телефон уже был выключен, и с тех пор его не включали", - рассказывает Илзе, мать Мариса.

Последней, кто разговаривал с Марисом по телефону в тот день, была его старшая сестра. В тот момент он находился в автобусе 12-го маршрута, но не сказал, куда едет. Прежде Марис всегда сообщал семье, куда планирует отправиться, и никогда не выходил из дома с выключенным мобильным телефоном.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

Приметы Мариса: рост 187 см, среднее телосложение, темные волосы, шрам на губе.

Был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, черные полусапоги, черную вязаную шапку с полосой посередине.

Госполиция просит ознакомиться с фотографией Мариса и отозваться всех, кто знает о его местонахождении, позвонив по телефону 110.

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