KNAB оштрафовал парламентского секретаря Министерства климата и энергетики

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) наложило штраф в размере 180 евро на парламентского секретаря Министерства климата и энергетики (KEM) Яниса Ирбе за незаконное совмещение должностей. Как сообщили в KNAB, это нарушение закона "О предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц".