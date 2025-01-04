Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) наложило штраф в размере 180 евро на парламентского секретаря Министерства климата и энергетики (KEM) Яниса Ирбе за незаконное совмещение должностей. Как сообщили в KNAB, это нарушение закона "О предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц".
KNAB оштрафовал парламентского секретаря Министерства климата и энергетики
Согласно закону, парламентскому секретарю запрещено совмещать свою государственную должность с ролью члена правления коммерческих обществ. KNAB выявило, что Ирбе нарушил это требование, одновременно занимая должности в правлениях двух коммерческих предприятий - SIA Latenergo и SIA Forca.
Проанализировав обстоятельства дела, KNAB решил привлечь Ирбе к административной ответственности и назначить штраф. Штраф был выплачен в конце прошлого года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!