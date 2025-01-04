Названы лауреаты Почетной премии Латвийской музыкальной академии

Премия за выдающийся педагогический труд и творческую активность среди преподавателей была присуждена ассоциированному профессору кафедры музыковедения Байбе Яунславиете. Она активно участвует в конференциях и публикуется как в Латвии, так и за рубежом. В академии подчеркнули ее значительный вклад в руководство дипломными работами студентов. Кроме того, первый профессиональный доктор музыки в Латвии защитил под ее руководством диссертацию, получив степень с отличием.

За выдающиеся достижения и творческую активность в 2024 году Почетной премии были удостоены студент третьего семестра Даниил Булаев и студентка седьмого семестра кафедры педагогики танца Беате Риекстиня.

Даниил Булаев зарекомендовал себя как яркий исполнитель, успешно выступая на международных конкурсах, концертах и фестивалях. Он проявил себя как сольный музыкант и камерный артист, а также основал струнный оркестр Davinspiro Camerata. Беате Риекстиня добилась выдающихся успехов в учебе и активно работала над продвижением и развитием педагогики танца и образовательных инициатив. Академия отметила ее уникальную увлеченность, ответственность и творческий подход.

Вручение премий состоится 11 января в рамках торжественного концерта, посвященного 105-летию JVLMA. В этот вечер на сцену выйдут сами лауреаты, а также специальный гость концерта - оперная певица Инга Кална.

Почетная премия JVLMA была учреждена в 2004 году и изначально вручалась только студентам академии за их творческую активность и выдающиеся достижения. С 2005 года премия также присуждается преподавателям за выдающуюся педагогическую и творческую работу.

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