Главное за 4 января Уголовное дело о смерти Тиммы, тяжелое ДТП по вине полицейского и последствия снежной бури

"Меня зовут Антон, я рижанин, мне 40 лет, и да, я тот самый мужчина, который постоянно сидит в Tinder. Звучит как признание в клубе анонимных алкоголиков, и во многом это так и есть. Вырваться из бесконечного мира "свайпов" и "мэтчей" не легче, чем завязать с алкоголем", - признается Антон.

Олег помнит своего первого умершего, попавшего на стол для вскрытия. Он помнит его лицо, имя, похоронное бюро и даже то, как его собственное лицо в тот момент стало "зеленым". С тех пор прошло почти 20 лет. Можно было бы предположить, что для такой работы нужны железные нервы, но сам Олег с этим не согласен. Несмотря на то, что он санитар морга 1-й Рижской больницы, он, как и многие, боится смерти.

​Вивек Мёрти, генеральный хирург США, призывает учесть результаты новых исследований, связывающие употребление алкоголя с семью видами рака. По его мнению, предупреждать о том, что алкоголь вызывает рак, нужно на этикетке, по аналогии с сигаретными пачками.

Около десяти лет Эстония была настоящей суперзвездой в экономическом плане на фоне остальных стран Евросоюза, пишет Rus.Postimees. Старая Европа оказалась в глубоком долговом кризисе из-за неконтролируемых займов Греции, и казалось, что евро вот-вот рухнет. Почти все страны-члены ЕС имели большие долги, а некоторые, включая Грецию, настолько большие, что без помощи международных организаций (в частности, Международного валютного фонда) им грозила неплатежеспособность.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!