Первая суббота января выдалась нелегкой: сотрудник полиции подозревается в серьезном ДТП, а ферма в Айзкраукльском крае оказалась охвачена огнем. По факту смерти Яниса Тиммы в Латвии заведено уголовное дело, а на центральные регионы страны обрушилась снежная буря, оставившая сотни домов без света. Украина атакует Ленинградскую область и отвечает на критику ООН, а эксперты обсуждают провал российской стратегии и тревожные звоночки эстонской экономики. Подробности и другие темы дня - в снежной подборке от RUS TVNET.
Главное за 4 января ⟩ Уголовное дело о смерти Тиммы, тяжелое ДТП по вине полицейского и последствия снежной бури
Новости Латвии:
Бюро внутренней безопасности (IDB) в декабре 2024 года года задержало сотрудника Рижского регионального управления Государственной полиции по подозрению в том, что он стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один человек получил телесные повреждения средней тяжести, сообщили агентству LETA в IDB.
В пятницу, 3 января, на ферме в Айзкраукльском крае произошел крупный пожар, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело и назначила экспертизы в связи со смертью бывшего игрока сборной Латвии по баскетболу Яниса Тиммы, сообщает агентство LETA со ссылкой на заявление правоохранительных органов.
Рижский Центр жителей микрорайонов в местах уличной торговли, разрешенных самоуправлением, установил первые модули для торговли нового дизайна, сообщил Департамент внешних коммуникаций Рижской думы.
Утро субботы для центральной части Латвии и Курземе началось с последствий мощной снежной бури, обрушившейся ночью. По данным компании AS Sadales tīkls, в результате сильного ветра и снегопада электроэнергия была отключена в десятках населенных пунктов.
За рубежом:
В прошлом году российская внешняя разведка (ГРУ) дала своим агентам, работающим в Эстонии, подробные указания, как именно нужно осквернить памятники, расположенные в Синимяэ и Нарва-Йыэсуу в Ида-Вирумаа.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо спровоцировал конфликт с Украиной из-за прекращения транзита российского газа. Но причина - не в возможном энергетическом кризисе, а во внутриполитических проблемах Фицо.
В ночь на субботу Украина организовала массированную атаку беспилотников на регионы России, находящиеся к востоку от Эстонии. Одной из целей атаки стала портовая инфраструктура Усть-Луги.
Во вторник Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) опубликовало очередной доклад, подготовленный Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине. Документ охватывает события, происходившие с сентября по ноябрь 2024 года, и содержит описание нарушений прав человека, связанных с войной. Среди них - обстрелы жилых районов, удары по энергетической инфраструктуре и ограничение базовых свобод.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете Financial Times заявил, что США всерьез опасались угроз Владимира Путина применить ядерное оружие в войне против Украины. По его словам, администрация США считала такую возможность реальной.
Интересное чтиво:
Четыре раза принял роды и реанимировал двухмесячного младенца - Антон Томкович, диспетчер Центра оперативного управления Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), отмечает свои особые достижения как отвечающего на звонки по номеру 113. Почти за три года он чаще всего слышал слово "приезжайте!", но люди не всегда могут сказать, где они находятся. Антон принимает около 180 звонков в сутки, и только четверть вызовов завершается поездкой в больницу. Ранее Антон 10 лет работал фельдшером бригады Службы неотложной медицинской помощи. Рекорд однажды составил 27 вызовов за 24 часа. Обычно - в два раза меньше.
"Меня зовут Антон, я рижанин, мне 40 лет, и да, я тот самый мужчина, который постоянно сидит в Tinder. Звучит как признание в клубе анонимных алкоголиков, и во многом это так и есть. Вырваться из бесконечного мира "свайпов" и "мэтчей" не легче, чем завязать с алкоголем", - признается Антон.
Олег помнит своего первого умершего, попавшего на стол для вскрытия. Он помнит его лицо, имя, похоронное бюро и даже то, как его собственное лицо в тот момент стало "зеленым". С тех пор прошло почти 20 лет. Можно было бы предположить, что для такой работы нужны железные нервы, но сам Олег с этим не согласен. Несмотря на то, что он санитар морга 1-й Рижской больницы, он, как и многие, боится смерти.
Вивек Мёрти, генеральный хирург США, призывает учесть результаты новых исследований, связывающие употребление алкоголя с семью видами рака. По его мнению, предупреждать о том, что алкоголь вызывает рак, нужно на этикетке, по аналогии с сигаретными пачками.
Около десяти лет Эстония была настоящей суперзвездой в экономическом плане на фоне остальных стран Евросоюза, пишет Rus.Postimees. Старая Европа оказалась в глубоком долговом кризисе из-за неконтролируемых займов Греции, и казалось, что евро вот-вот рухнет. Почти все страны-члены ЕС имели большие долги, а некоторые, включая Грецию, настолько большие, что без помощи международных организаций (в частности, Международного валютного фонда) им грозила неплатежеспособность.
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